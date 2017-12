Fox stüdyosu, Hollywood’un en eski ve en büyük stüdyolarından. Disney ise son üç yıldır Hollywood’un en çok kazanan, en zengin stüdyosu durumunda. En son Lucasfilm’i satın alan Disney, CNBC’nin haberine göre Fox’ı da satın almış. Ama henüz bu haberin resmi olmadığını belirtmek gerek. CNBC anlaşmanın gelecek hafta duyurulabileceğini belirtmiş. CNBC’nin haberinde Disney’in Fox’ın sinema ve televizyon bölümlerini 60 milyar dolara satın almış olabileceği belirtilmiş. Fox’ın elinde spor ve haber kanalları kalmış olabilir. Fakat bir kez daha belirtelim ki bu resmi bir açıklama değil. Haftaya resmi açıklama yapıldığında haberi güncelleyeceğiz.

Peki Disney, Fox’ı satın aldıysa eline hangi seri filmler geçti? Avatar serisi (şu an 2. ve 3. filmler çekiliyor), Alien/Prometheus serileri (Ridley Scott üçüncü filmi çekecek), Deadpool serisi (2. film çekildi), X-Men serileri (New Mutants ve Dark Phoenix çekildi), Fantastic Four (çocuklara dönük bir film hazırlanıyor), Die Hard serisi (6. film hazırlanıyor), Ice Age serisi, Planet of the Apes serisi. İşte bunların hepsinin ve daha fazlasının sahibi, Disney olabilir. İleride X-Men’ler Marvel evrenine dahil olabilirler.