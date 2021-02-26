2009’da gösterime girdiğinden beri öyküsünün devam etmesi beklenen District 9 için çalışmalar yeniden hızlandı. Filmin ismi District 10 olacak gibi görünüyor.

Haberi ilk filmin yönetmeni Neill Blomkamp duyurdu. İlk filmin hayranlarının bitmek bilmeyen taleplerinin en sonunda karşılanacağını Blomkamp bir tweet ile açıkladı.

Blomkamp, ilk filmin başrol oyuncusu Sharlto Copley ve senaristi Terri Tatchell’in öykü üzerinde çalıştığını duyurdu. 2009’da büyük bir başarı yakalayan filmin devam filmiyle ilgili en son açıklamalar 2015’te gelmişti. Özellikle dijital platformların finansal gücünün artması, devam filminin daha kolay çekilebileceğini gösteriyor gibi.