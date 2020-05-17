Her pazar günü bir dizi önerdiğimiz ‘Dizi Pazarı’ serimizin yedincisinde 11.22.63 ile sizlerleyiz.

2016 yapımı, Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanan, 8 bölümlük mini dizi olarak yayınlanan dizinin yapımcılığını J.J Abrams üstlenmiş. Dizinin başrollerini ise James Franco, Daniel Webber, Chris Cooper, Cherry Jones, Lucy Fry gibi isimler üstleniyor.

Rizi ingilizce öğretmeni Jake Epping’in bir lokantanın deposunun geçmişe açılan bir kapı olduğunu keşfetmesiyle başlıyor. Bu kapıyı kullanarak geçmişe yolculuk eden kahramanımız 22 Kasım 1963’te gerçekleşen John F. Kennedy’nin suikastını önlemeye çalışır.

Güzel bir anlatım diline sahip olan bu dizi, ikili ilişkiler, zaman yolculuğu ve politika gibi birçok konuya değiniyor. Akıcı bir anlatımı benimseyen bu dizide, atmosfer ve oyunculuklar iyi kotarılmış olup, aynı zamanda da merak duygusunu diri tutmasıyla, izleyiciyi ekran başında tutmayı ustalıkla beceriyor.

Dekorundan, atmosferine, kıyafetlerinden, konuşma üslubuna kadar iyi kotarılmış bir dizi olan 11.22.63, içerisindeki zaman yolculuğundan ötürü mantık hatalarını da beraberinde getiriyor. Çok fazla ayrıntıya takılmadan, bir günde tüketilecek bu diziyi siz bakiniz.com takipçilerine öneriyoruz.