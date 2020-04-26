İki sezonu tamamlanan ve üçüncü sezonu beklenen American Crime Story, Brad Alexander, Nina Jacobson , Ryan Murphy ve Brad Simpson ile birlikte yapımcı olan Scott Alexander ve Larry Karaszewski tarafından geliştirilen bir Amerikan antoloji, suç ve dram televizyon dizisi.

Dizide her sezon farklı bir hikayeye odaklanılıyor. People v. OJ Simpson başlıklı dizinin ilk sezonunun oyuncu kadrosunda; Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, David ve John Travolta yer aldı.

İlk sezonun konusu ise; NFL’in efsane isimlerinden OJ Simpson’ın davası… Simpson, kariyerinin zirvesinde bir siyahi futbolcuyken eski sevgilisi ile onun erkek arkadaşını öldürme suçu ile yargılanmaya başlar.

Dizi ağır temposuna rağmen izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi büyük bir ustalıkla beceriyor. Anlatım dilindeki sertlik ve gerçek olaylara bağlılığının yanına bir de harika oyunculuklar eklenince, ortaya muazzam bir yapım çıkıyor.

Dizi, bir yandan sonuçlarını bilsek de aktardığı öykülerin nasıl sonlanacağını merak ettirirken, bir yandan da karakterler arasındaki gerilimi ve çatışmayı diri tutmayı beceriyor.

Genellikle mahkeme salonunu veya mahkemenin ilerleme aşamasını gördüğümüzden, hukuk fakültesi öğrencileri için harika bir örnek teşkil ediyor.

The Assassination of Gianni Versace başlıklı dizinin ikinci sezonunun kadrosunda; Edgar Ramírez, Darren Criss, Ricky Martin ve Penélope Cruz yer aldı.

İkinci sezonun konusu ise; 1997 yılının temmuz ayında Gianni Versace, Miami sahilindeki malikanesinden ayrıldı ve her zamanki gibi kahve içip, sevdiği dergileri satın alarak geri dönüş yolunu tuttu. Tam malikanesinin kapısının önünde birisi arkasından yaklaştı ve Versace’ye iki el ateş etti. Aldığı ölümcül yaralarla hastaneye kaldırılan Versace, tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Ve moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Versace’nin bu beklenmeyen cinayeti tüm dünyada şok etkisi yarattı. Peki Versace’yi kim ve neden öldürmüştü?

Dizinin ikinci sezonu, birinci sezonuna göre daha az rağbet gördü. Genel olarak dizinin ilk sezonunun kalitesi daha yüksekti. Lakin öznel bir bakış açısı ile hikayeye baktığımda ben ikinci sezonu, en az ilk sezon kadar beğendim. Seri katil hikayelerini daha fazla sevdiğimden ve merak ettiğimden, ikinci sezon benim için daha fazla anlam taşıyor.

Nasıl ki ilk sezon hukuk fakültesi öğrencilerin kesinlikle izlemesi gereken bir yapım ise ikinci sezonda psikoloji bölümündeki öğrencilerin kesinlikle takip etmesi gerekiyor. Derinlemesine anlatımı ve psikolojik öğeleri iyi kullanmasıyla dizi tüm bölümleriyle çok başarılı. Özellikle Edgar Ramirez’in muazzam performansını herkesin görmesini isterim.

American Crime Story‘nin 3. Sezonu ise Bill Clinton-Monica Lewinsky skandalına odaklanacak. Dizi, Clinton başkanlığına uzun süre gölge düşüren politik savaşı ele alacak. 3. Sezonun ilk bölümü ise bir erteleme olmadığı sürece 27 eylül 2020’de yayınlanacak.

Keyifli seyirler dilerim.