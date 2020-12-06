Black Books, IT Crowd’ı izleyip seven herkesin bayılacağı bir başka ingiliz komedi şaheseri… Dizinin öne çıkan özelliklerini derledik…

– Dizi, Dylan Moran’ın 1998’de yazdığı bir pilot bölümün, 2000 yılından itibaren Channel 4’dan onay almasıyla başlamış. Stand-up’ları ile büyük başarı yakalayan Moran’ın yanına Graham Linehan’ı veren yapımcılar, ortaya çok iyi bir karışım çıkmasını sağlamış. Linehan, daha sonra IT Crowd’da benzer bir kimyayı biraz ileri taşıyarak bir klasik daha yaratmıştı.

– Dizi, IT Crowd’daki gibi iki erkek, bir kadın karakterin aynı umutsuz, depresif, hor görülen mesleklerini yaparken yaşadıklarını anlatıyor. Black Books, üç kahramanımızdan Bernard Black’in sahip olduğu sahafın ismi… İkinci el kitap alıp satan Bernard Black’in yan dükkanında çalışan Fran Katzenjammer ve istemese de yanına aldığı Manny Bianco, ingiliz komedi tarihinin en garip üçlülerinden birini yaratıyorlar. Bernard, hayatta hiçbir şeyi takmayan ama küçük şeyleri de birden gereğinden çok daha fazla önemseyen bir karakter. Dylan Moran’ın oyunculuğuyla huysuzlukta boyut atlamış ama bir o kadar da sevimli bir baş karakter izliyoruz. Diğer iki isim, genelde Bernard’ın yarattığı duygusal ve fiziksel girdaplarda şaşkın şaşkın ortama ayak uydurmaya çalışıyorlar.

– Dylan Moran, Bill Bailey ve Tamsin Greig, her kötü olayı çok daha kötü hale çevirmeyi başaran üçlüyü mükemmel canlandırıyorlar. Bazı sahneler ve replikler, hayranları tarafından dizinin üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen hala tekrarlanacak kadar iyi… Dizinin üçüncü sezonunda Simon Pegg ve Olivia Colman’ın kısa ve sürpiz konuk oyunculukları da var.

– Diziyi sigarayı veya alkolü bırakmaya çalışıyorsanız kesinlikle izlemeyin diye son bir uyarı da yapalım. Üçü de müptela olan karakterlerimizin başına bu alışkanlıkları nedeniyle sık sık kötü şeyler de gelebiliyor.