Her Pazar yeni bir dizi önerdiğimiz Dizi Pazarı adlı yazı serimizin bu haftaki konuğu Black Sails.

Spartacus ve Da Vinci’s Demons gibi dizileri yayınlayan Starz kanalının, 2014’te başlayıp dört sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Black Sails dizisinin yaratıcı koltuğunda Robert Levine, Jonathan Steinberg yer alıyor. Yapımcılar arasında ünlü yönetmen Michael Bay’in yer aldığı bu aksiyon ve dram türündeki dizinin oyuncu kadrosunda; Toby Stephens, Zach Mcgowan, Jessica Parker Kennedy ve Luke Arnold yer alıyor.

Kaptan Flint ile adamlarının, Robert Louis Stevenson’ın klasik romanı Define Adası’ndan yirmi yıl öncesine gidiyoruz. Flint, mürettebatına genç bir adamı yani John Silver’ı da alıyor. Korsanlar, fahişelerin, hırsızların, servet arayanların bolca bulunduğu, New Providence Adası’nı kurtarmak için savaşıyor. İngiliz donanması korsanları buradan temizleme niyetindeler. Kaptan Flint bunu engellemek için elinden geleni yapacaktır.

Genel anlatım dili ve karakterlerin derinlikli yazılmasından ötürü gayet iyi bir yapım olarak karşımıza çıkan Black Sails, korsanlar arasındaki ilişkiden, kaptanlar arasındaki hiyerarşiye ve korsanların günlük yaşamına kadar bizlere birçok detay sunuyor.

Harika atmosferi ve başarılı cast seçimiyle çok iyi bir dizi olan Black Sails, diyalog bakımından ve karakterlerin tutarlı davranışlar sergilemesi açısından da gayet başarılı bir yapım olmayı başarıyor.

Korsanlık konusunu bizlere sunan çok az yapımın olması ve Black Sails dizisinin özellikle ilk iki sezonuyla bizlere harika bir hikaye anlatmasından ötürü, bu diziyi henüz seyretmeyen takipçilerimize kesinlikle öneriyoruz. Bolca aksiyon ve gerilim sahneleri bulunan bu yapımda, entrikaya, gemi savaşlarına ve romantik olduğu kadar agresifte olan aşk hikayelerine şahitlik edeceksiniz.

Bir sonraki Dizi Pazarı yazısında görüşmek üzere.