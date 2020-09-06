Dizi Pazarı’nın bu bölümünde, ingiliz TV tarihinin en iyi komedilerinden biri var. Blackadder, belirli bir yaşın üzerinde olanların çok iyi hatırlayacağı ama özellikle yeni nesillere sık sık hatırlatmamız gereken bir dizi… Tarihi komedinin önde gelen özelliklerini derledik.

– Blackadder konusu tarih olan bir komedi… 1983’te başlayan yayın hayatı 4 ayrı dönemde, aynı oyuncularla ama farklı karakterlerle hayata geçti. Sabit oyuncular ve karakterler Rowan Atkinson’ın canlandırdığı Edmund Blackadder ve Tony Robinson’ın canlandırdığı Blackadder’ın kankası Baldrick oldu.

– Dizide ingiliz tarihinin 4 farklı dönemine odaklanma şansı bulduk:

1983’teki ilk sezonda 1485’e hayali kral Richard IV’un dönemine gittik.

1986’daki Blackadder II Birinçi Elizabeth dönemini anlattı.

1987 tarihli Blackadder the Third George III’yi ele aldı.

Ve 1989’daki son sezon bizi 1917’ye, Birinci Dünya Savaşı’na götürdü.

– 6’şar bölümlük 4 sezondan oluşan dizinin tamamında Edmund Blackadder’ı aynı soyun devamı olarak gördük. Karakteri hep devlete ve kraliyet ailesine yakın olan ama bazen aptallık, bazen şanssızlık nedeniyle istediklerini elde edemeyen bir aristokrat olarak çizildi. İlk sezonda pek zeki olmayan bir Edmund Blackadder izlerken, ikinci sezon aşırı zeki ve manipülatif bir karakterle karşılaşabiliyorduk.

– Rowan Atkinson ve Tony Robinson’a eşlik eden oyuncu grubu ayrıca mükemmeldi. Hugh Laurie, ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarda yer aldı. Stephen Fry, Tim McInnerny, Miranda Richardson, Jim Broadbent, Rik Mayall gibi usta oyuncular diziye farklı sezonlarda renk kattı.

– Dizi, genel olarak Atkinson’ın komedi oyunculuğu üzerine kurulmuş olsa da, çok iyi yazılmış senaryolarıyla ingiliz TV’lerinin kültürel fenomeni haline geldi. Oyuncular sık sık özel fırsatlarla bir araya geliyor ve birer bölümlük “special”larla tarihin farklı dönemlerini ziyaret etmeye devam ediyorlar. Bir beşinci sezon olacağı haberleri de sık sık hayranları tarafından dile getiriliyor.