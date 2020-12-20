Dizi Pazarı’nın bu haftaki konuğu her yönüyle ilginç fransız dizisi Bref. Öne çıkan özelliklerini derledik:

– Bref tam anlamıyla “mini” bir dizi… Ortalama 2 dakikalık 82 bölümden oluşuyor. Hızlı kurgu, bu kurguya göre müzik, ilginç oyuncu kullanımı, devamlı hareket eden bir kamerayla hiç düşmeyen bir tempoda bir dizi izliyoruz.

– Dizi ne kadar hızlı olsa da baş karakterimiz ortalama bir fransız. Olayları, ismini dizi boyunca öğrenemediğimiz karakterimizden dinliyoruz. Kamera kendisinden çok az ayrılıyor. Oldukça zor bir işin altından kalkan Kyan Khojandi’yi Bref’teki oyunculuğu nedeniyle ayrıca kutlamak lazım. Bekar ve işsiz karakterimizi Paris gecelerinde sürterken görsek de daha ilk bölümden çaresizliğini ve platonik aşkını yaşamaya başlıyoruz.

– Belirli bölümler de işsizliği karşımıza çıkıyor. Yine 2 dakikalık bölümlerde iş görüşmelerini, en çekilmez işlerde çalışmasını, başına gelen ofis facialarını hem gülerek, hem de biraz acıyarak izleme şansı buluyoruz.

– Karakterimiz dizi boyunca çok çaresiz ve kenara itilmiş değil. Bazen inadı ve şansı sayesinde belirli şeylerde başarılı olabiliyor. 2 dakikalık da olsa 82 bölüm boyunca bir kaybeden öyküsü izlemeyeceksiniz.

– Bref, fransızca “kısaca” anlamına geliyor. Biz de tanıtımımızı kısa kesersek, dil sorununu aştığınız takdirde, kısa sürse de seveceğiniz bir dizi olacağını düşünüyoruz.