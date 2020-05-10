Her pazar yeni bir dizi önerdiğimiz yazı serimize hoş geldiniz. Bu haftaki önerimiz Caliphate…

İlk bölümü, 12 Ocak 2020 yılında İsveç yerel kanalların birinde yayınlanan dizi, mart ayından bu yana Netflix üzerinden seyircilerin beğenisine sunuldu. Dram ve suç türündeki dizinin başrollerinde; Gizem Erdoğan, Aliette Opheim, Lancelot Ncube ve Nora Rios yer alıyor.

Üç ana karakterimizin İŞİD ile olan çatışmalarını konu edinen dizide, Pervin İsveçli bir genç kadın… Hüsam adındaki eşiyle birlikte Suriye’nin Rakka şehrine, İŞİD’e yardımcı olabilmek için gelmişlerdir. Fatima, İsveç özel istihbarat teşkilatında çalışan ve müdürü ile sorunları olan biridir. Yaptığı hatalardan ötürü gözden düşen Fatima, aldığı bir telefonla İsveç’e bombalı saldırı yapılacağını öğrenir. Hem saldırıyı önlemek hem de kendini yeniden ön plana çıkarmak adına zorlu bir sürece girer. Suleika ise lise sonda eğitim gören bir öğrencidir. Ailesi uzun zaman önce İsveç’e göç etmiştir. Ailesi Müslüman kökenli olmasına rağmen özellikle babası dinden soğumuş ve çocuklarına din hakkında eğitim vermemek ve onları dinden uzak tutmayı amaçlamaktadır. Suleika, okuldaki arkadaş çevresinden din hakkında bilgiler alır ve dönüşü olmayan bir yola girer.

Ağır bir tempo ile başlayan dizi, atmosferi ve özellikle karakterlerin derinlemesine yaratılmış olmasından ötürü seyirciyi ekran başında tutmaya ve izleyiciyi germeyi ustalıkla beceriyor. Bir İsveç dizisi değil de Hollywood yapımı bir dizi seyrediyormuş gibi görüntü kalitesine ve çatışmalara sahip bu dizi, kendi adıma 2020 yılında seyrettiğim en iyi dizilerden biri olmayı başardı.

İlk iki bölüm ağır bir tempo ile karşılaşabilirsiniz lakin ilerleyen bölümlerde karakterleri de iyice tanıdıktan sonra dizinin nasıl bittiğini anlamayacaksınız bile.

İŞİD’in emir komuta zincirini, örgütün kimler tarafından ayakta tutulduğunu, aralarındaki hiyerarşiyi ve özellikle sosyal hayatlarını harika bir biçimde anlatan bu dizinin başrollerinde bir Türk oyuncu yer alıyor.

Az da olsa abartıya kaçan sahneler bulunmasına rağmen Netflix’in geniş içeriği içinde diplere inildikçe bulunan bu harika yapımı siz değerli takipçilerimize gönül rahatlığı ile öneriyoruz.