Dizi Pazarı bölümümüzde geçtiğimiz hafta 80’lere dönüp Esteban’ı hatırlatmıştık. O döneme dönmüşken, fransız çizgi dizisi Clementine’i anmadan olmaz.

– Clementine 1985’te 39 bölüm olarak yayınlanan bir diziydi. Genelde japon animelerini fransızcaya çeviren bir şirket olan IDDH, “Niye biz de benzer bir dizi yapmayalım?” diye düşünüp, benzersiz bir yapım ortaya çıkardılar.

– Dizide 10 yaşında tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Clementine Dumat’nın maceralarını izledik. Yürüme yeteneğini yitirdikten sonra ünlü bir pilot olan babası Alex ile dünyayı gezen Clementine, gece olduğunda rüyalarında başka bir dünyaya geçiş yapar. Kedisi Helice ile birlikte yürüyebildiği ve başka doğaüstü yeteneklere sahip olduğu bu dünyada, koruyucu meleği Hemera ile birlikte, cehennem zebanisi Malmoth’a karşı savaşır.

– Clementine’in öyküsü sadece belirli bir hikaye örgüsüne bağlı ilerlemedi. Fantastik öyküsüne Pinocchio, Aladdin ve Oliver Twist de katıldı. 39 bölüm boyunca çok kültürlü ve dolayısıyla çok renkli bir dünya izledik.

– Clementine her ne kadar bir çocuk dizisi gibi görünse de, 80’li yaşlarda çocukluğunu yaşayanların algısında müziği ve korkutucu sahneleriyle de yer etti. Dizinin yaratıcısı Bruno-Rene Huchez, merakla izlenen bir hikaye yaratırken, izleyenleri korkutmayı da başardı. Bu özelliğiyle bazı ülkelerde de sansüre uğradı.