Her Pazar yeni bir dizi önerdiğimiz Dizi Pazarı adlı yazı serimizin 9. haftasındaki önerimiz Crashing.

2016 yapımı toplamda altı bölüm süren, komedi ve dram türündeki bu İngiliz yapımı mini dizinin oyuncu kadrosunda; Phoebe Waller-Bridge, Damien Molony ve Louise Ford yer alıyor.

Dizi, Lulu karakterinin sırt çantasını kapıp arkadaşı Anthony’nin yanına gelmesiyle yaşananları aktarıyor. Anthony, eski bir hastanede, kız arkadaşı Kate’in de dahil olduğu bir grup insanla birlikte yaşamına sürdüren bir karakter… Anthony ve Lulu arasında çocukluk yıllarından beri başlayan itiraf edemedikleri aşk alevlenmeye başlar.

Bazen abartıya kaçan, bazen de sırtını tamamen gerçekliğe dayayan bu yapım, tuhaf karakterleriyle, aralarındaki nahoş ilişkiyi güzelce harmanlayınca ortaya leziz bir komedi dizisi çıkmış.

Eğlenceli hikayesiyle beraber duygusal sahnelerde yer alan bu yapımın yaratıcı koltuğunda ve başrolünde, son yıllarda Killing Eve ve Fleabag dizilerinden tanıdığımız Phoebe Waller-Bridge yer alıyor.

Fleabag hayranlarına kesinlikle önerdiğimiz, bölümlerin ortalama 20 dakika olmasından ve toplamda 6 bölümden oluşan bu kısacık çerezlik yapımı, bir solukta bitirebilirsiniz.

Bir sonraki Dizi Pazarı yazısında görüşmek üzere…