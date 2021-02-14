Daria, MTV’de 90’lı yılların sonlarında yayınlanan ancak yaptığı tespitler hala geçerliliğini koruyabilen farklı bir dizi…

– Daria’yı ilk gördüğümüz yapım Mike Judge’ın yarattığı kült çizgi-dizi Beavis and Butt-Head oldu. Bu dizide iki kahramanın tam tersi özelliklere sahip bir karakter olarak karşımıza çıkan Daria, daha sonra Glenn Eichler ve Susie Lewis Lynn tarafından ele alındı ve benzer çizgilerle bir spin-off olarak karşımıza çıktı. Daria, bir spin-off olmasına rağmen, farklı karakterler, farklı bir kent ve farklı bir hikayeyle kendi yolunu çizdi.

– Dizi 1997’den 2002’ye kadar MTV ekranlarından yayınlandı. Dizinin sona ermesi rating’lerden çok, yapımcıların Daria’yı gerçekçi bir şekilde okuldan mezun etmesiyle bağlantılıydı.

– Daria, tüm dizi boyunca okulun en akıllı ama aynı zamanda antisosyal karakterlerinden biri olarak karşımıza çıktı. Entelektüel düzeyi ve algıları çevresindeki gençlerden çok daha üst düzeydeydi ve bu sadece onları değil, tüm dünyayı sıkıcı bulmasına neden oluyordu. “I Hate Everybody” (Herkesten nefret ediyorum) ağzından sık sık dökülen sözler oldu. Kendi ailesi de dahil, birçok karakter hakkında yaptığı psikolojik çözümlemeler bir MTV dizisinden beklenilmeyecek ağırlıktaydı.

https://youtu.be/HdZsqZKT3oY

– Daria Morgendorfer karakteri yaratılırken, dönemin grunge kültüründen, bu aralar Netflix’te Martin Scorsese ile çektiği New York belgeselini izlediğimiz Fran Lebowitz’e kadar pek çok akım ve kişilikten yararlanıldı. Daria, kısa sürede kendilerini popüler kültüre ve akımlara ait hissetmeyen gençlerin sesi oldu.

– Karakterin çevresinde yaşananlara verdiği tepkiler bugün de geçerliliğini koruyor. Sosyal medyanın var olmadığı yıllarda, gençlerin sosyalliğe bağımlılık derecesinde kapılmasını eleştiren, zaman zaman anlaşılması zor tahliller ve tespitler yapabilen, her bölümde elinde farklı bir kitapla gördüğümüz, yerinde göndermelerle ilgi çeken Daria, hala izlenebilecek bir dizi…