Dizi Pazarı’nın bu bölümünde 2015’te yayınlanan etkileyici dönem dizisi Deutschland 83 var.

– ABD’de gösterilen ilk orijinal almanca dizi… Almanya dışında gösterilip en yüksek uluslararası rating’leri alan dizi… Hemen hemen tüm mecralardan yüksek notlar alan, arkasında medya-tanıtım gücü olmamasına rağmen hala insanların birbirine önerdiği bir yapım… Buna rağmen Almanya’da yerden yere vurulan, tarihin en kötü dizileri arasında gösterilen bir dizi olmaktan kurtulamadı. Almanların, kendi tarihlerine farklı bir bakış açısına tahammülsüzlüğü Deutschland 83 gösterildiğinde de çok eleştirilmişti.

– Dizinin çıktığı ülkede sevilmemesinin ana nedenlerinden biri, duvar yıkıldıktan sonra izlerinin silinmesi için şeytanlaştırılan Doğu Almanya’nın, övülmese bile insani bir bakış açısıyla değerlendirilmesi oldu. Doğu Alman Stasi ajanı Martin Rauch’un öyküsünü klasik propaganda numaralarıyla ele almayıp, farklı bir karakter çözümlemesi ortaya koyunca, 1990’da batılılaşmayı seçen Almanların rahatsız olduğunu söylemek mümkün.

– Deutschland 83, kendisini bir ajan olarak izlemeye başlasak da aslında ortalama bir insan olan karakterimizin kapitalizm ve komünizm arasında kalmasını, Batı Almanya’da yaşadığı şaşkınlığı, iki tarafın da hatalarını ve eksik noktalarını etkileyici bir dille anlatıyor.

– NATO ile Varşova Paktı ülkelerinin bitmek bilmeyen krizlerinden birinin odağında gelişen öykü, Doğu Almanya gizli servisi Stasi’den Lenora Rauch’un (Maria Schrader) yeğeni Martin’i (Jonas Nay) karşı tarafın üslerinden birine yerleştirmeye çalışmasıyla başlıyor. Martin, casusluğa gönüllü olmasa da hasta annesinin bakımının yapılacağının söylenmesi görevi kabul ediyor. Rauch’un sınırın öbür yanında casusluk faaliyetlerinin dışında, dönemin yaşam tarzı ve günlük sorunları içinde sıkışmış bir aile bekliyor.

– Almanların çok övündüğü özelliklerinden biri olan detaycılık, özellikle sinematografide ve sanat tasarımında kendisini göstermiş. İki Almanya’nın da o dönemki havasını içinize çekebiliyorsunuz. Setlerdeki detaylardan sorumlu Lars Lange’nin çok iyi bir iş çıkardığını söylemeliyiz.

– Dizinin müzikleri iyi bir arşiv çalışmasının ürünü… 80’lerin bilinen klasiklerinin yanı sıra, o günlerden bugüne gelmeyi başaramamış şarkıların harmanlandığı iyi bir playlist, internette kısa bir soundtrack araması yaptığınızda sizleri bekliyor. Dönemin şarkılarının dışında Reinhold Heil’ın besteleri diziye rengini veren öğelerden.

– 8 bölümlük tek sezonun Almanlara rağmen olağanüstü ilgi görmesi devam sezonları Deutschland 86 ve Deutschland 89’u da getirdi. Genel olarak Almanya’nın kaderini biliyorsunuz. Ancak 86 ve 89’un konularıyla ilgili bilgi vermek spoiler olacağından, 83’ten izlemeye başlayın demekle yetinebiliyoruz.