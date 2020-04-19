Her pazar bir dizi önerisinde bulunduğumuz ‘Dizi Pazarı’ başlıklı yazımızın üçüncüsüne hoş geldiniz.

Türkçeye Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı diye çevrilen, 2019 yapımı gerçek bir suç belgesel serisidir. Yönetmenliğini Mark Lewis’in yaptığı suç ve gerilim türündeki belgesel, Netflix’te yayınlandı. 3 bölümlük dizinin kadrosunda Deanna Thompson, John Green ve Anna Yourkin yer aldı.

İki yavru kedinin canice öldürüldüğü şiddet içerikli videonun internette paylaşılmasının ardından o videoyu paylaşan kişiyi yakalamak adına internet üzerinden yürütülen amatör dedektifliği konu alan bir mini dizidir. Kedi cinayetleriyle başlayan süreç, daha sonra bir insanın öldürülmesine kadar varıyor ve izlerken internetten ilgi çekmek için yapılanların nereye kadar varabileceğine dehşet içinde tanık oluyorsunuz.

Gerçek bir hikayeyi merkezine alan bu yapım, kedi cinayetleri üstünden, teknolojinin olumsuz taraflarına da değiniyor. Dikkat çekmek isteyen, ilgi budalası bir katilin, videoyu Youtube’a yüklemesi ve ardından o videoyu paylaşanı bulmak adına yürütülen gönüllü bir Facebook grubunun ne kadar ileriye gidebileceğini gözler önüne seriyor. Bir fotoğraf karesinden veyahut videodaki bir ürün sayesinde kişilerin bilgilerine ulaşılabilme fikri bile ürpertici duruyor.

Bölümleri seyrederken, katilin pek tabiki suçlu olduğunu düşünüyorsunuz. Lakin bu amatör dedektiflik oyunu da bölümler ilerledikçe izleyenin canını sıkmaya başlıyor.

Mini dizi sona erdiğinde; Tek suçlu kedi katili mi? Gönüllü bir biçimde internet üzerinden arayışlarını sürdüren kişiler masum mu? Tarzında sorularla baş başa kalabilirsiniz. Facebook grubundaki kişilerin katili tetiklediğini, ilgi görününce de katilin ne kadar ilerleyebileceğine şahit oluyorsunuz.

Bir Black Mirror bölümü izliyormuş gibi sürükleyici ve ürkütücü bu diziyi sizlere öneriyoruz.

Keyifler seyirler dilerim.