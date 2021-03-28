Dizi Pazarı’nın bu bölümünde 90’lı yıllardan absürt bir animasyon, Eek! The Cat var.

– Eek! The Cat, Savage Steve Holland ve Bill Kopp tarafından yaratılan, 1992 ile 1997 arasında Fox Kids kanalında yayınlanan bir animasyon. Dizi, o dönem ülkemizde de farklı kanallarda yayın şansı buldu. Seslendirmelerin de büyük bir bölümü Kopp ve Holland tarafından gerçekleştirildi.

– Animasyon dizide sevimli kahramanımız kedi Eek! “Yardım etmekten bir zarar gelmez” felsefesiyle, güçlerine ve yeteneklerine bakmadan insanları ve hayvanları kurtarmaya çalışıyor. Kurtarmada genelde başarılı olsa da, kendi başına gelmedik kalmıyor ve bir kedi olarak 9 canlı olmanın avantajlarını yaşıyor. Dizide sık sık büyüklerin de güleceği politik espriler olduğunu da hatırlatalım.

– Eek!’in ezeli düşmanı Sharky the Sharkdog ve sevgilisi Annabelle dizide her bölümde gördüğümüz diğer karakterler. Seri boyunca William Shatner, David Duchovny, Gillian Anderson, John Landis , Heather Locklear, Mr. T gibi ünlü yıldızların da sesleriyle katkı verdiği özel bölümler var. Duchovny ve Anderson’ın X-Files bölümü özellikle izlemeye değer. Star Trek göndermelerine de sık sık rastlıyoruz.

– Dizinin en iyi ayrıntılarından biri jenerik müziği… Güzel bir gitar riff’i ve Eek! sesi eşliğinde kahramanımızın başına neler gelebileceği ile ilgili bir kesit izliyoruz.