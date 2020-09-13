Daha amerikan TV’lerinde ingiliz çıkarması başlamadan önce, Episodes iki britanya TV geleneklerine bağlı yazarı ABD’ye taşıdı. Sonuç mükemmel oldu… Episodes’u farklı kılan ve önermemizi sağlayan özelliklere gelirsek:

– Matt LeBlanc’ın mükemmel komedi oyunculuğuna Stephen Mangan ve Tamsin Greig’in şaşkın halleri eklenince ortaya iyi bir kimya çıktı. John Pankow, Kathleen Rose Perkins ve Mircea Monroe gibi yan roller de görevini başarıyla yerine getirdi.

– ABD vurdumduymazlığı ve entrika dolu TV setleri ile ingiliz donukluğunu ve şaşkınlığını aynı potada eriterek sadece bir komedi dizisi olarak kalmadı. Kültürel çatışmayı iyi yansıttı.

– 2011-2017 arası 5 sezon süren dizi, HBO’nun Entourage’ına Showtime’ın yanıtı oldu. O dönemlerde rating’lerde geride kaldı ama Hollywood’un bütün eril yönlerini ballandıra ballandıra anlatan Entourage’ın karşısında ileriyi daha gören ve samimi kalan Episodes oldu. Entourage Harvey Weinstein ile dalga geçiyordu tabi ama Episodes bütün sistemle dalga geçti.

– Hollywood’un arka planını ne kadar yansıtıyor bilmek çok mümkün değil tabi ama yapımcıların iyi senaryoları, farklı bakış açılarını nasıl mahvettiğini iyi gösterdi. Ve bunu komedi dozunu bozmadan yaptı. 5 yıllık maceranın ardından ekranlara veda etti.