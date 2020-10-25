Aslında bu kadar eski bir çizgi diziyi bulmak, izlemek herkes için zor ancak Youtube’da bazı Esteban bölümlerini görünce önermeden edemedik. Diziyi kısaca özetleyelim:

– Dizinin orijinal ismi Les Mystérieuses Cités d’Or veya japonca Taiyō no Ko Esuteban ama biz 80’li yıllarda baş karakterinin ismi Esteban olarak tanıdık ve izledik.

– Japon-Fransız ortak yapımı dizi 1982-83 yılları arasında 39 bölüm yayınlandı. Kısa sürede birçok ülkeye yayıldı. 2012’de devamı çekilmeye çalışıldı ama başarısız bir dizi oldu.

– Diziyle 1532 yılının Güney Amerika’ya dönüyoruz. Avrupalıların yok ettiği İnka ve Aztek uygarlıklarının arasında kayıp altın şehir El Dorado’yu ve babasını arayan bir gencin peşinde yolculuk ediyoruz. Esteban öksüz ve yetim bir ispanyol olmasına rağmen arkadaşlarını yerlilerden seçiyor ve macera başlıyor. İnkalı genç kız Zia ve batık kıta Mu’dan geriye kalan son canlı Tao ile birlikte bilim-kurgu ile dolu bir yolculuğa çıkıyorlar. Özellikle güneş kültüne ait birçok simgeyi ve güneş enerjisinin kullanımı ile ilgili fantastik olaylara tanık oluyoruz.

– Jean Chalopin ve Bernard Deyriès tarafından yazılan öykü, birçok konuda etkili mesajlar verdi. Hisayuki Toriumi’nin animasyon ekibi de zamana göre çok iyi iş çıkardı ve 80’lerde diziyi izleyen çocukları etkilemeyi başardı. Bugün için çizgilerin biraz basit kaçacağını hatırlatmamız gerekiyor.