Dizi Pazarı’nın bu bölümünde kendi şahsına münhasır bilim-kurgu dizisi Farscape var.

– Dizinin kamera arkasında bilim-kurgu, fantezi ve animasyon dünyasının önemli isimleri bulunuyor. Farscape’in yaratıcısı Rockne S. O’Bannon, seaQuest DSV, Defiance, Cult ve Alien Nation gibi her biri ayrı hayran kitlelerine sahip dizilerin de yürütücü yapımcısı olarak görev yaptı. Yazarlık ve yapımcılık kariyerinde ise Amazing Stories, The Twilight Zone, Warehouse 13, Constantine, Revolution, V gibi yapımlar da var. Dizinin uzaylıları, set tasarımı ve zaman zaman karşımıza çıkan animasyonlarında ise Jim Henson Company’nin imzası var. Zamanının çok ötesinde uzaylılar, Henson’ın ekibi tarafından çizildi ve hayata geçirildi.

– Diziyi günümüzden referans vererek anlatmak istersek, farklı bir galakside geçen çılgın Expanse olarak anlatabiliriz. Space Opera olarak anılan türün en nadide örneklerinden biri… Dünyalı astronot John Crichton, güneş sistemimizde beliren bir solucan deliğine kapılır ve kendisini başka bir evrendeki bir kaçış teşebbüsü içinde bulur. Moya isimli “canlı” gemi, Crichton’ın düştüğü bölgeyi yöneten Peacekeepers isimli şeytani yapılanmadan içindeki mahkumlarla birlikte kaçmaya çalışırken öykümüz start alıyor.

– Dizinin senaryo yazımı hem olağanüstü, hem de çok tuhaf. Sık sık “Bunlar ne içti acaba?” demekten kendinizi alamıyorsunuz. Bu tuhaflık kendi içinde bir mantığa oturduğu için dizi anlamsız veya çok zor anlaşılır bir öykü akışına sahip değil.

– Farscape’in karakterleri de çok iyi yazılmış. John Crichton’ın yanısıra, Peacekeepers’ın ölüme mahkum ettiği eski asker, yeni asi, güçlü kadın karakter Aeryn Sun, gücüyle ve silahlarıyla ekibin zor durumlardan kurtulmasını sağlayan, yanlışlıkla hüküm giymiş Luxan’lı Ka D’Argo, doğaüstü telepatik güçleriyle öne çıkan Delvian’lı Pa’u Zotoh Zhaan, bir zamanlar kendi imparatorluğunu yöneten ancak yolu ekibimizle beraber Peacekeepers’a karşı savaşmaya düşen Dominar Rygel XVI, teknoloji uzmanı marslı Chiana ve kahramanlarımızın kendi zekası olan gemileri Moya ile ilişki kurmalarını sağlayan Pilot farklı maceralarıyla bizi galaksiden galaksiye sürüklüyor. Başta Stark olmak üzere dizinin kötüleri de diğer dizilerde pek kolay rastlayamayacağınız türden karakterler.

– 6 sezon olarak düşünülen dizi, yüksek yapım maliyetleri nedeniyle 4. sezonda bitirildi ve havada kalan hikaye 3 saatlik bir mini diziyle bağlandı. Dizinin yüksek yapım kalitesi, başarılı dekorları, Crichton’ın beynine girdiğimiz ilginç sekansları, maliyetleri nedeniyle maalesef dizinin erken bitmesine neden oldu.

– Dizi yayınlandıktan kısa süre sonra bilim-kurgu fanatikleri arasında kült statüsüne ulaştı. Hollywood’un büyük ödüllerini almasa da bilim-kurgu dünyasının Saturn gibi prestijli ödüllerini topladı. Dizi erken bitince de hayranları kampanyalarla yeniden hayata geçmesi için uğraştılar. Dizinin hayali bir yapım olarak Stargate SG-1’ın iki bölümünde esprili göndermelerle yer aldığını da hatırlatalım.