Freaks and Geeks, NBC’de 1999-2000 arası yayınlanan Paul Feig tarafından yaratılan ve yapımcılığını Judd Apatow’un yaptığı bir diziydi…

18 bölüm çekilen dizinin sadece 12 bölümü yayınlandı. Dizinin 12 bölüm sonucunda oluşan fanatikleri, geri kalan bölümleri de gelecek yıllarda yayınlatmayı başardılar.

Dizi etkisini 20 yıl geçse de sürdüren önemli bir yapım… Yarattığı dönüşümleri kısaca sıralarsak:

– Diziyi bugünlerde izlediğinizde 1980’den itibaren gençliğin yaşadığı değişimleri, Y ve Z Jenerasyonlarını, Millenial’ları isabetli öngörülerle anlattığını gözlemleyebiliyorsunuz. Daha bilgisayar, internet veya sosyal medya etkisi ortaya çıkmadan günümüz gençliğinin yaşadığı değişimleri Freaks and Geeks’te görmeniz mümkün…

– Dizinin konusu sıradan görünse de lise yıllarına bakış açısıyla gelecek yıllardaki birçok “coming-of-age” öykülerine ilham verdiği söylenebilir. Dizinin popüler olanların değil, dışlananların hikayesini anlatması, gelecek yıllarda çok kullanılan bir formül haline geldi. Ancak dizi zamanının biraz ilerisinde olduğu için ikinci sezonunu bile göremedi…

– James Franco, Seth Rogen, Jason Segel, Busy Philipps, John Francis Daley, Martin Starr ve Linda Cardellini gibi daha sonra yıllarca başka yapımlarda izleyeceğimiz önemli oyuncuların ilk parladığı ve hayran kitlelerine ulaştığı dizi de Freaks and Geeks oldu.