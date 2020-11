İzlediğiniz tüm hastane, doktor, tıp dizilerinin anti-tezi Green Wing, Dizi Pazarı’nın bu haftaki konuğu… Diziyi farklı kılan özellikleri derledik…

– 2004 ile 2007 arasında iki sezon yayınlanan dizi Channel 4’un cuma günlerinin vazgeçilmezi oldu. Victoria Pile’ın daha önce Smack The Pony ile ulaştığı başarı, kanalın Green Wing’de istediği özgürlüğü vermesini sağladı. Diziyi The IT Crowd veya orijinal ingiliz The Office’ın hastane versiyonu olarak da görmek mümkün.

– Green Wing, temel olarak bir hastane dizisinden çok, hastane ortamında toplanmış bir grup garip kişiliğin birbirleriyle olan ilişkilerini bizlere aktardı. Oyunculardan Stephen Mangan ve Tamsin Greig’i daha sonra Episodes’ın başrolleri olarak hatırlayacaksınız. Michelle Gomez, Karl Theobald, Julian Rhind-Tutt, Oliver Chris, Pippa Haywood ve Mark Heap’ten oluşan ana kadro, klasik ingiliz komedilerinden biraz daha fazlasını başardı.

– Tüm dünyadaki sağlık sisteminin çarpıklıklarını, gerçek bir hastane ortamında bizlere sunarak sosyal bir görev de üstlendiler. Doktorları tanrı rollerinden biraz ayırarak insan yönleriyle ele aldılar.

– Dizinin oyuncuları işi o kadar ileri götürdü ki, 2016’da sağlık çalışanlarının yer aldığı bir grevde de aktif rol oynadılar. İngiliz sağlık sisteminin covid-19 pandemisiyle öne çıkan hükümet kaynaklı çarpıklıklarını çok iyi yansıttılar.