Dizi Pazarı’nın bu bölümünde yerli diziler arasında hala pek benzerini görmediğimiz Gülşen Abi var. 1994-96 yılları arasında yayınlanan dizi, birçok farklı özelliğiyle dikkat çekiyordu:

– Gülşen Abi, eski veya yeni Türkiye’de çok rastlanılmayan bir dizi olarak karşımıza çıktı. Yeni Türkiye’de zaten çekilmesi mümkün değil de, eski Türkiye koşulları için bile absürtlük dozu çok yüksekte bir yapımdı. Can Barslan’ın araya çok soğuk espriler de karıştırarak yazdığı senaryo, yıllar geçse de güldüren sahnelere sahip. Sit-com geleneği mahalle dizileriyle sınırlı olan ülkemizde her anlamıyla modern bir yapımdı.

– Dizinin oyuncu kadrosu o dönem pek anlamasak da yıldızlar geçidiydi. Haluk Bilginer, Nilüfer Açıkalın, Selim Naşit, Yıldıray Şahinler, Olgun Şimşek Erdal Küçükkömürcü, Leman Çidamlı, Necdet Yakın, Peker Açıkalın’ın oynarken kendilerinin de eğlendiği belli oluyordu. Dizinin sonuna doğru temposu düşse de, karakterlerini iyi taşıdılar. Halit Ergenç başta olmak üzere bugün tanıdığımız birçok oyuncu da ilk kez bu dizide ekranlara geldi.

– Haluk Bilginer’in canlandırdığı Abidin, Haberin Olsun gazetesinde klasik Güzin Abla köşesi üstüne kalan bir yazardır. Dizinin konusu yanıtlanan mektuplardan çok, (ki mektuplarla ilgili çok iyi espriler barındırsa da) Abidin’in günlük hayatında yaşadıkları terslikler olarak öne çıktı. Aynı gazetede çalışan uzatmalı nişanlısı Sevda ile evlilik şansını bir türlü bulamaz. Yardımcılarının da başına açtığı belalarla 115 bölümü doldurabilmek de ayrı bir ustalık… Gazetenin paragöz patronu Asım Bey’i oynayan Selim Naşit ve Abidin’in annesini oynayan Leman Çidamlı’nın da mükemmel performanslar sergilediğini de belirtmemiz gerekiyor.

– Dizinin hala duyunca hatırlanan müzikleri ise Ozan Doğulu ve Kenan Doğulu kardeşler tarafından bestelenip söylendi.