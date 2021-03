Dizi Pazarı’nın bu bölümünde her anlamda tarihe geçen bir polisiye drama, Hill Street Blues var.

– Dizi 1981-87 yılları arasında NBC’de, prime-time’da yayınlandı.

– Polisiye dramalar söz konusu olduğunda her şeyi başlatan yapım olarak bilinen dizi, 7 sezon ve 146 bölümden oluşan yayın hayatının ardından büyük bir etki bırakarak ekranlara veda etti. Dizi, o güne kadar her bölümde bir suçu çözen polisiyelerin aksine, 13 ana karakterin ve sayısız yan karakterin öykülerini devam eden bir yapıda anlatmayı seçti. The Wire’dan, Breaking Bad’e kadar birçok suç dizisine öncülük etti.

– Hill Street Blues, ratinglerde hiç başarılı olamadı. Öyle kötü bir ilk sezon yaşadı ki, tarihte ikinci sezon onayı olan en düşük rating’e sahip dizi olma unvanını hala koruyor. Ama eleştirmenler ve akademi üyeleri diziye hakkını verdi. Dizi bittiğinde toplam 98 Emmy adaylığı bulunuyordu. İlk sezonunda 8 ödül kazandı. 1982’de Emmy’lerde aday gösterilen 5 erkek oyuncunun tamamı Hill Street Blues oyuncularıydı. Bu başarı bir kez daha tekrarlanmadı.

– Dizinin rating yarışında başarısız olmasının nedenlerinden biri dönemin ABD TV izleyicisine ve özellikle cumhuriyetçilere aykırı gelecek konular ve detaylar barındırmasıydı. Çürük polisler, uyuşturucu kullanımı, cinsellik içeren sahneler, polis şiddetinin zaman zaman bütün açıklığıyla gösterilmesi, belirli kesimleri rahatsız etti ve birçok boykot çağrısı yapıldı.

– Dizinin geçtiği kent, hayali bir ABD şehriydi. Ancak çekimlerin büyük bir bölümü Chicago’da gerçekleştiği için, kentin karanlık ve soğuk havası Hill Street Blues’un her bölümüne sindi.

– Dizinin baş karakterlerini oynayan oyuncuların büyük bir bölümü şöhretlerini devam ettiremedi. Ancak konuk oyuncu listesine baktığımızda, dünyada başka hiçbir dizide bir araya gelemeyecek bir listeyle karşılaşıyoruz. Birçoğu kariyerlerinin başında olan Don Cheadle, Danny Glover, Linda Hamilton, Edward James Olmos, David Caruso, Bryan Cranston, Laurence Fishburne, Andy Garcia, Crispin Glover, Cuba Gooding Jr., Frances McDormand, Chris Noth, Chazz Palminteri, Joaquin Phoenix, CCH Pounder, Tim Robbins, Mimi Rogers, Jennifer Tilly, Forest Whitaker farklı bölümlerde karşımıza çıkarak izleyenlere nostalji yaşatacak oyunculuklar sergilediler.