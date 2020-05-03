Amazon Prime’ın 2018 yapımı dram- gizem türündeki dizisinin yapımcılığını ve yönetmenliğini Mr. Robot’tan tanıdığımız Sam Esmail üstlendi. Tüm bölümleri aynı gün içerisinde yayınlanan dizinin başrollerinde; Julia Roberts, Stephan James, Bobby Cannavale ve Shea Whigham yer aldı.

İki farklı zamanda diliminde işlenen dizinin başrol karakteri Heidi Bergman, savaştan dönmüş ve sivil hayata uyum sağlamakta zorlanan askerlere rehabilitasyon sağlayan Homecoming Destek Merkezi isimli bir kurumda sosyal danışman olarak çalışmıştır. Heidi bu kurumdan ayrılalı 4 yıl olmuş ve küçük bir restoranda garsonluk yapmaktadır. Günün birinde Savunma Bakanlığı’ndan bir müfettiş kapısını çalıp bu Homecoming’le ilgili sorular sormaya başlar. 4 yıl öncesine sıklıkla gidip, günümüzde yaşanılan olaylar sayesinde gerçeklere ulaşmaya çalışıyoruz.

Aynı isimli bir podcastten uyarlanan bu dizinin, her bölümü ortalama 30 dakika sürüyor. Dizi ağır temposuna rağmen gayet akıcı diyaloglara, sade ve kaliteli oyunculuklara yer veriyor. Julia Roberts’ın sakinliği ve duru oyunculuğu seyirciyi ekran başında tutmayı başarıyor.

Teknik açıdan kusursuza yakın olan bu dizi, senaryo anlamında aynı kusursuzluğa ulaşamasa dahi merak duygusunu canlı tutmasıyla, seyircinin son ana kadar dizinin içerisinde kalmasını, ustalıkla beceriyor.

Aksiyon filmlerinden veya dizilerinden alıştığımız görsel bir gerilimden söz edemesek de dizi, müzik kullanımı ile o gerilimi seyircinin iliklerine kadar hissettirmeyi başarıyor.

Diziyi ilk izlemeye başladığınızda ekran boyut oranına alışamayabilirsiniz. Bazı sahneler 16:9’dan sonra 1:1’e geçmesiyle bir tuhaflık hissettirse de zamanla alışıyorsunuz.

Bu karantina günlerinde kısacık 5 saatlik bir hikaye izlemek istiyorsanız, özellikle kaliteli diyaloglara sahip bu diziyi siz bakiniz.com takipçilerine rahatlıkla öneriyoruz.

Julia Roberts’ın peruğu dışında gayet iyi ilerleyen bu dizi 22 Mayıs tarihinde ikinci sezonu ile geri dönüyor.

Keyifli seyirler dilerim.