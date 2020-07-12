2019 çıkışlı Alman yapımı suç ve gençlik dramasından izler taşıyan ve gerçek bir hikayeden esinlenen bu How to Sell Drugs Online (Fast) dizisinin başrollerinde; Maximilian Mundt, Danilo Kamber ve Lena Klenke yer alıyor.

Moritz ve Lenny çok yakın arkadaşlardır. Zamanlarının çoğunu ya bilgisayar oyunu oynayarak ya da internet sitesi tasarlayarak geçiren bu iki yakın dost, küçük bir Alman kasabasında Lise eğitimi almaya devam ederler. Çocukluğundan beri amansız bir hastalık Lenny’nin peşini bırakmamıştır. Doktorların birkaç yıl içerisinde öleceğini söyler. Bu hastalığın bir diğer sonucu ise Lenny’nin tekerli sandalyeye bağlı bir şekilde hayatını devam etmek zorunda olmasıdır. Her şeye rağmen sıcakkanlı ve pozitif olan Lenny, ölümü kabullenmiştir. Moritz ise ABD’den yeni dönen çok sevdiği kız arkadaşını özlemle beklerken, kız arkadaşı ABD’de geçirdiği bir senede büyük bir dönüşüme uğramıştır. Moritz, ABD’de geçirdiği süre zarfında uyuşturucuya ilgi duymaya başlayan eski kız arkadaşını geri kazanmak umuduyla internet üzerinden uyuşturucu satmaya karar verir. Kaybedecekleri pek bir şey olmayan bu iki yakın dostu gerilimli bir yaşam bekler.

Yer yer eğlenceli yer yer ise gerilimi arttıran etmenlerin bulunduğu bu yapım, bir oturuşta bitireceğiniz ve sonunda mutlu ayrılacağınız bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Deep Web’den, güvenlik duvarına oradan da internet sitesine uzanan bu derin yolculuk, izleyiciyi tebessüm ettiren sahnelerin yaşanmasını sağlıyor.

İlk sezonu toplamda 6 bölüm süren ve her bir bölümün yaklaşık 27 dakika olması itibariyle bir oturuşta bitirebileceğiniz bu dizinin ikinci sezonu ise 21 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak.

Keyifli seyirler dilerim.