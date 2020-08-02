Dizi Pazarı köşemizde bu haftaki konuğumuz, bir daha kolay kolay tekrar edilemeyecek bir skeç komedi programı… In Living Color, 1990-1994 arası televizyon tarihinin gördüğü en radikal ve komik program olmayı başardı. Diziyi eşsiz kılan özellikleri derledik:

– Dizinin yaratıcısı Keenen Ivory Wayans, aslında şovu bir aile işi olarak planlamıştı. Wayans ailesinden Damon, Kim, Shawn ve Marlon Wayans yayınlanan skeçlerde boy gösteriyordu. Ivory Wayans iki genç yeteneği Jamie Foxx ve Jim Carrey’i oyuncular arasına katarak SNL’in o dönemki kadrosunu bile geride bıraktı. Kelly Cofield, Kim Coles, David Alan Grier’in de varlığı şovun kalitesini yükseltti.

– The Homeboy Shopping Network, Fire Marshal Bill, Men on Film, Homey D. Clown, Benita Buttrell, Calhoun Tubbs gibi unutulmaz köşeler ve karakterler, hala eşsizliğini koruyan bölümler olarak dikkat çekti. Günümüzde ABD’nin kablolu ve dijital platformlarında daha sert programlar yer alsa da, ulusal kanallarının bu radikalliğe ulaştığını söylemek zor.

– Dizinin dans ekibinin koreografı Rosie Perez’di. Grubun en dikkat çeken genç dansçısı Jennifer Lopez’in sonra neler başardığını anlatmamıza gerek yok sanırız.

– Dizide her hafta konuk bir müzisyen de kendini gösteriyordu. Queen Latifah ile başlayan konuk şarkıcılar Public Enemy, En Vogue, Eazy-E, Arrested Development, Mary J. Blige ve en önemlisi Tupac Shakur gibi isimlerle devam etti.

– Dizi belki de ilk kez radikal bir şekilde ırk ayrımcılığına savaş açan komedi programlarından biri oldu. BlackLivesMatter ruhunu 90’ların başında yakalamak gibi önemli bir özelliği vardı.

– Wayans ailesi, diziyi yayınlayan Fox’un sık sık müdahalelerine maruz kaldı. Bu müdahaleleri, basın ve kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmediler ve ABD’nin sansürcü zihniyetini sık sık ifşa etmek gibi özel bir görev de üstlendiler.