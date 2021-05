Independent Lens, 20 yıldır farklı konularda belgeseller sunan bir seri…

– Independent Lens, ABD’nin eğitim ağırlıklı kanalı PBS tarafından yayınlanan ve hemen her konuda doyurucu bilgiler veren bir belgesel serisi…

– Dizinin anlatıcıları arasında Angela Bassett, Don Cheadle, Susan Sarandon, Edie Falco, Terrence Howard, Maggie Gyllenhaal, America Ferrera, Mary-Louise Parker ve Stanley Tucci gibi önemli oyuncular yer alıyor.

– 1999’da başlayan seri hala sürüyor ve 405 bölüm yayınlanmış durumda… Her yıl 29 bölüm yayınlanan dizide 2019-20 sezonu 18. sezon olarak hayata geçti. Sally Jo Fifer ve Lois Vossen gibi önemli belgeselcilerin yapımcılığını ve seçiçiliğini yaptığı dizi, ABD kamuoyunda çok etkili olan bölümlere de sahip.

– Belgesel dizisi bugüne kadar 6 Emmy ödülü, 20 adet de belgesel Emmy’si kazandı.

Bol ödüllü Have You Heard From Johannesburg?, A Lion in the, A Lion’s Trail, Billy Strayhorn: Lush Life, Be Good, Sing Faster: The Stagehands’ Ring Cycle gibi bölümleri her belgeselseverlerin izlemesi gereken yapımlar.

Belgesel serisinin tanıtımlarını ve bölümlerden parçalara bu adresten ulaşabilirsiniz.