Dizi Pazarı’nın bu bölümünde 2001 yılından bir yerli dizi Karanlıkta Koşanlar var. Diziyi neden 20 yıl sonra bulup izlemeniz gerektiğini özetleyen maddeleri derledik.

– Dizinin senaryosu ülkemizin önemli yazarlarından Ahmet Ümit’in bir öyküsünden uyarlandı. Dizinin erken bir şekilde bitirilmesinden sonra yazar yine aynı karakterlerin çeşitli suçları araştırmasını konu alan öykülerden oluşan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı polisiye kitabı yayınladı.

– Yönetmen koltuğunda ise Uğur Yücel’i görüyoruz. Usta oyuncu bu diziye kadar sadece İkinci Bahar’ın ilk bölümlerini yönetmişti. Daha sonra kamera arkasında da pek çok önemli diziye ve filme imza attı. Yücel’in gelişimini görmek için de iyi bir yapım.

– Dizinin oyuncu kadrosu ise şu aralar ancak dijital platformlarda bir arada görebileceğimiz kalitede isimlerden oluşuyordu. Uğur Yücel, Haluk Bilginer, Altan Karındaş, Köksal Engür, Devin Özgür Çınar, Yiğit Özşener, Parkan Özturan, Levend Yılmaz, Naz Erayda, Selin Gülel izleyenlerin hala akıllarında kalan performanslar sergilediler.

– TRT’de yayınlanan Karanlıkta Koşanlar, dönemin rating savaşları arasında tutunamayınca 10 bölümlük bir sezonla sona erdi. Aslında bu özelliğiyle de yeniden izleyenlere bir mini dizi tadını veriyor.

– Bir seri katilin işlediği cinayetleri çözmeye çalışan, beraber büyüyen üç arkadaşın yaşadıklarını izleyeceğimiz dizide Yücel ve Bilginer’in kontrast karakterlerle kurduğu denge, günümüzde de birçok polisiye yapıma örnek olacak düzeydeydi. Nevzat’ın (Yücel) zekasına, Ali’nin (Bilginer) delillere odaklanarak suçun üzerine gitmeleri, aralarındaki dostluğa rağmen farklı bakış açılarına sahip olmalarıyla ortaya çıkan alttan ilerleyen gerilim, seyir zevkini arttıran etkenlerin başında geliyordu.

– Dizinin konusu ve göndermeleri hakkında spoiler olabileceği için pek bilgi veremiyoruz. Ama etkileyici, sarsıcı ve su gibi akan bir öyküye sahip olduğunu hatırlatmalıyız.

– Ahmet Ümit’in kitaplarında, Uğur Yücel’in sonraki eserlerinde çoğunlukla olduğu gibi dizinin başrollerinden biri de İstanbul’du. Kameranın arkasındaki ve önündeki ekip kentin farklı bölgelerini atmosferin ve öykünün parçası yapmayı çok iyi becerdiler.

– Diziyi bu aralar tekrar yayınlarından yapılmış kayıtlarla, biraz düşük kalitede de olsa izleyebileceğini hatırlatıp, senaryo hakkında fazla spoiler da vermeden bölümümüzü noktalayalım.