İtalyanlar dramayı sever ve bu alanda çıkardıkları eserler genelde iyidir. 1950’lerin Napoli’sinde geçen L’Amica Geniale dramatik öyküleri seviyorsanız, izlemeniz gereken dizilerden biri… Öne çıkan özelliklerini derledik:

– Dizi Elena Ferrante’nin kitap serisinden uyarlandı ve 2018 yılında yayın hayatına merhaba dedi. Bir kitap uyarlaması olduğu için temposu yerinde, karakterleri zengin, izlerken iyi bir edebiyat eseri okuyormuş hissi veren dizilerden.

– Dizinin genelinde müzik türünden bildiğimiz Napoliten hava hakim. 1950’lerin Napoli’sini her yönüyle öğrenme şansını, bölgenin geleneklerini, farklı şivelerini, ailevi bağlarını öğrenmiş oluyorsunuz. Mükemmel bir sanat yönetimiyle, kusursuz bir atmosferde ilerleyen bir öykünün içine dalma şansı yakalıyorsunuz.

– Dizinin kitaplardaki gibi çok geniş bir kadrosu ve farklı yaşantılara odaklanan bir senaryosu var. Zaman zaman karakterleri takip etmekte zorlansanız da merak etmeyin bölümler ilerledikçe her şey yerine oturuyor. İki arkadaşın kontrast hayatları ve ailelerini, farklı dertlerini birlikte çözme çabalarını, acılarını, sevgilerini, sevinçlerini ve hüzünlerini çok iyi anlıyorsunuz.

– Dizinin müzikleri ise tek kelimeyle olağanüstü. Diziyi tercih etmeseniz bile, müziklerini dijital platformlardan mutlaka bulup dinleyin.