Dizi Pazarı’nda bu hafta özellikle geçtiği coğrafya ile farklılaşan anime dizilerinden Michiko & Hatchin var.

– Anime dizilerinde genel olarak Japonya ve ABD, arada bir de Avrupa’yı izleriz. Güney Amerika’da geçen bir anime sadece bu özelliğiyle bile dikkat çekiyor. Dizi bu coğrafyayı temeline alan bir japon dizisi olmaktan çok daha fazlası olmayı başarıyor. Hayali ülke Diamandra’da ilerleyen macera Güney Amerika’nın kültürünü başarıyla ekrana yansıtabiliyor.

– 2008-2009 tarihlerinde yayınlanan anime Sayo Yamamoto’nun… Anime dünyasında pek rastlamadığımız kadın yaratıcılardan biri olan Yamamoto, ilk dizisi Michiko & Hatchin’den sonra Yuri!!! on Ice ve Lupin the Third: The Woman Called Fujiko Mine’de de başarılı sınavlar vermişti. Durgun sahnelerden aksiyona mükemmel geçişleri bu dizide de kendini gösteriyor.

– Dizinin müzikleri Brezilya’nın tanınmış müzisyenlerinden Alexandre Kassin’in… Heyecana uygun samba ve rumba ritimleri dizi boyunca kulaklarınızın pasını silecek.

– Dizi Michiko Malandro isimli bir mahkumun hapisten kaçıp, öldüğü söylenen sevgilisini aramasını anlatıyor. Elindeki tek ipucu erkek arkadaşının bir ailenin yanına bırakılan kızı Hana’dır. Onu kaçırıp arayışına başlayınca ikili arasında farklı bir dostluk gelişir. Karşılaştıkları karakterlerle birlikte farklı bir kadın dayanışması öyküsü izleyeceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Tek sezonluk 22 bölümlük diziyi izlemenizi öneriyoruz.