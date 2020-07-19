Nisan 2020’de yayın hayatına başlayan Quibi platformunun ilk dizilerinden biri olan aksiyon türündeki Most Dangerous Game dizisinin yönetmenliğini Phil Abraham üstleniyor. Ortalama 7 dakika ile karşımıza çıkan ve toplamda 15 bölüm süren bu dizinin başrollerinde; Liam Hemsworth, Christoph Waltz ve Sarah Gadon yer alıyor.

Yatırımcı Dodge Maynard, talihsiz olayları silsilesiyle iflasın eşiğine gelir. İçinde bulunduğu buhrana alışmaya ve çözüm yolları aramaya çalışan bu genç adam beyin kanserine yakalandığını öğrenir. Hastalığın, tedavi edilemeyecek bir düzeyde olduğunu öğrenir ve fazla vakti kalmamıştır. Eşi Val ise hamiledir ve doğuma çok az bir zamanı kalmıştır. Bu çıkmazdan kurtulmaya çalışan Dodge’un önüne zorlu bir teklif konur. Ölümün pençesindeki Dodge, Miles Sellars adında bir şirkete rastlar. Bu şirket, müşterilerine sunduğu ‘avcılık’ oyununa yeni bir ‘av’ aramaktadır. Hem ekonomik hem de sağlık açısından sorunları olan Dodge’a ‘av’ olma konusunda bir teklif yaparlar. Bu av süreci toplamda 24 saat sürmektedir. Tanımadığı ve daha önce hiç görmediği beş kişi, şehrin içinde Dodge’u avlamaya çalışacaktır. İlk saat için 50 bin dolar, geriye kalan her saat için ise bir önceki paranın iki katı teklif edilir. 24 Saatin sonunda sağ kalırsa toplamda 24,5 milyon dolarlık bir para hesabına yatacaktır. Eğer ölürse, öldüğü saatte hak ettiği tüm para eşine kalacaktır. Kendi içinde kuralları olan bu zorlu oyunu, kurallara göre oynamazsa bitmek bilmez bir oyunun içinde sıkışıp kalacak ve sonunda öldürülecektir. Teklifi başta kabul etmeyen Dodge, zor durumda olduğu için mecburen kabul eder, tehlikeli ve zorlu bir oyun başlar. Dodge, 24 saati tamamlayabilecek midir?

Senaryosuyla Açlık Oyunları’nı bizlere hatırlatan bu dizi, esasen ortalama bir Hollywood aksiyon filmi kalitesinde… Başrollerinde yer alan ünlü oyuncularla birlikte vasat bir aksiyon düzeyindeki yapım, Quibi tarafından şu ana kadar yapılan en iyi dizi olarak gösteriliyor. Dizinin ikinci sezonu da kısa bir süre önce onaylandı.

Diziden beklediğim performansı alamadım. Ellerinde iyi bir oyuncu kadrosu ve ilgiyle izlenebilecek bir senaryo olmasına rağmen aksiyon sahnelerinin vasatlığıyla kendi yaratmış olduğu beklentileri aşamıyor. Lakin her bölümün 6-10 dakika sürmesinden dolayı farklı bir deneyim yaşadığımı söylemeden geçemeyeceğim. Toplamda iki saate yakın süren bu yapımı izlemenizi tavsiye ederim. Hem Quibi platformuyla tanışmış olursunuz hem de farklı bir deneyim elde etmiş olursunuz. Belki bir başka yazıda Quibi platformundan söz ederiz.

Keyifli seyirler dilerim.