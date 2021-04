Dizi Pazarı’nın bu bölümünde 1980’li yıllarda ekranlara gelen ve faşist bir diktatörün hayatını aktaran Mussolini: The Untold Story var.

– 1985 yılı kasım ayında mini dizi olarak yayımlanan dizi üç bölüm ve 6 saat 50 dakikalık bir yayın süresine sahip. Yönetmen koltuğunda William A. Graham’i görüyoruz. Senaryoda ise birçok gerilim ve savaş filmiyle tanıdığımız Stirling Silliphant var. Silliphant’ın senaryoyu Mussolini’nin ailesi ve ona karşı savaşan insanlarla yüzlerce saat süren röportajlar sonucunda yazdığını hatırlatmakta fayda var.

– Dizinin olağanüstü oyuncu kadrosu, bugün bile zor biraraya gelecek cinsten. Benito Mussolini’yi George C. Scott oynarken, metresi Claria Petacci’yi Virginia Madsen canlandırdı. Yan rollerde Lee Grant, Mary Elizabeth Mastrantonio, Gabriel Byrne, Raul Julia ve genç Robert Downey Jr. var. George C. Scott’ın başroldeki performansının olağanüstü olduğunu hatırlatmamıza gerek yok. Görev aldığı her rolde harikalar yaratan Scott’ın yan rollerdeki genç oyuncularla uyumu çok üst düzeyde… Scott role hazırlanmak için Mussolini’nin 20 saate yaklaşan görüntüsünü izlemiş ve 10’a yakın kitap okumuş.

– Mussolini ya da o dönemki faşistlerin deyimiyle Il Duce’nin hayatını 1922’den itibaren izlemeye başlıyoruz. Dizi Mussolini’nin faşist paramiliter grup Camicie Nere (Siyah Gömlekliler) ile iktidara yükselmesini, Kuzey Afrika’yı ve Etiyopya’yı kana bulamasını, 1938’de kaderini Adolf Hitler ile birleştirmesini ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki vahşetteki payını aktaran ve geniş bir zaman aralığını kapsayan etkileyici bir yapım.