Dizi Pazarı’nın bu bölümünde Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King isimli antoloji dizisi var.

– Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King, ABD kablolu yayın platformu TNT’de yayınlanan 8 bölümlük bir antoloji serisi olarak karşımıza çıktı. Stephen King’in öykülerinden uyarlanan farklı bölümler Temmuz-Ağustos 2006’da izleyenlerin beğenisine sunuldu. Avustralya’nın Melbourne kentinde çekilen bölümlerde özel efektler de Muppet Show’dan tanıdığımız Jim Henson’s Creature Shop tarafından hayata geçirildi. Dizinin etkileyici soundtrack’i Jeff Beal tarafından bestelendi.

– Nightmares & Dreamscapes’teki 8 bölümün 5’i aynı isimli 1993 tarihli kitapta yer alan Umney’s Last Case, You Know They Got a Hell of a Band, The End of the Whole Mess, The Fifth Quarter ve Crouch End öykülerinden uyarlandı. Geri kalan 3 bölüm Everything’s Eventual kitabındaki The Road Virus Heads North ile Autopsy Room Four ve Night Shift derlemesindeki Battleground oldu.

– Senaryo Stephen King’in olunca, bölümlerde çok iyi oyuncuları görmemiz de kaçınılmaz oldu. Robert Mammone, Kodi Smit-McPhee, Tom Berenger, Claire Forlani, William Hurt, Ron Livingston, William H. Macy, Greta Scacchi dizide izlediğimiz yeteneklerin sadece bir bölümü…

– Stephen King’in film ve sezonlar süren uyarlamalarını beğeniyorsanız dizi tam size göre bir yapım.