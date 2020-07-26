Dizi Pazarı’nın bu bölümündeki konuğumuz son yılların en iyi absürt komedi dizilerinden Vikings parodisi Norsemen… Norveç’te Vikingane ismiyle NRK1 kanalında yayınlanan dizi, Netflix’te Vikings ile karışmasın diye Norsemen ismiyle yayınlanıyor. Aslında tarihsel olarak vikinglerin kendilerine viking demedikleri düşünüldüğünde doğru isim de bu…

Lafı fazla uzatmadan Norsemen’i farklı ve ilginç kılan özellikleri sıralayalım:

– Dizi aksiyondan çok, günümüzde yaşadığımız sorunlara da göndermeler yapan iyi toparlanmış diyaloglar üzerinden ilerliyor. En vahşi katliamları gülerek, eğlenerek yapan Norheim klanı, birbirleri arasındaki ilişkileri olabildiğince “politically correct” kurmaya çalışınca absürt komedi de temellerini atıyor.

– Dizi, gerçek tarihi karakterlere çok dokunmasa da, tarihsel gerçeklik iyi korunmuş. Örneğin vikinglerin birçok eski filmde farklı resmedilse de “boynuzlu” miğfer giymediği biliniyor. Dizinin bir sahnesinde bu konuyla özel olarak dalga geçilmiş. 790 yılında vikinglerin dünyanın diğer milletleriyle karşılaşmaya başladığı ve kültürel kafa karışıklıkları yaşadığı durumlar da iyi resmedilmiş.

– Tüm dizi tarihinin en alçak ve kötü karakteri Orm, Norsemen’de izleyebileceğiniz 10’a yakın iyi yazılmış karakterden biri… Korkaklığı ve beceriksizliği sayesinde bütün klanını ve bölge halkını birbirine düşüren Orm, yancısı Romalı burnu büyük sanatçı Rufus ile birlikte, son yılların en iyi yazılmış kötüleri…

– Hemen her iskandinav yapımında olduğu gibi “Hayatımın geri kalanını şu çayırlara uzanarak geçirsem” diyeceğiniz olağanüstü bir doğa diziye eşlik ediyor. Dizi izin Avaldnes isimli bir bölgeyi kapatan yapımcılar, diziyi hem ingilizce, hem de norveç dilinde çekmişler. Dizinin tüm karakterlerinin ingilizce telaffuzları da bir süre sonra ağzınıza takılacak.

– Dizinin ilk iki sezonu, yarım saatlik 6’şar bölümle su gibi akıyor. Ancak bir prequel olan üçüncü sezon biraz tempo sorunu yaşıyor. Yine de farklı ve absürt bir komedi arıyorsanız, doğru adres kuzeyde…