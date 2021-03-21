Dizi Pazarı’nın bu bölümünde ingiliz televizyonlarının başarılı ve uzun soluklu örneklerinden Only Fools and Horses var.

– John Sullivan tarafından yaratılan Only Fools and Horses, 1981’den 1991’e uzanan 7 sezon halinde yayınlandı. 16 özel noel bölümüyle 2003’e kadar yaşamını sürdürdü.

– Londra’nın güneydoğusunda Peckham’daki bit pazarında işlerini sürdürmeye çalışan Derek “Del Boy” Trotter ve kardeşi Rodney Trotter’ın zengin olma çabalarını izledik. Hem Thatcher döneminin zorluklarını hem de İngiltere’nin klasikleşen iş yaşamının dönüşümünü dizinin alt metinlerinde takip ettik. Bir batıp, bir çıkan ve bu süreçleri mükemmel esprilerle anlatan iki karakterin çevresindeki insanlar ve dünya da iyi aktarılınca ortaya hala zevkle izlenebilen bir yapım çıktı.

– Trotters Independent Traders ismiyle büyük-küçük, yeni-eski, legal-illegal demeden herşeyi satarak zengin olmaya çalışan ikilinin sık sık komik durumlara düşmesi, izleyenleri hem güldürdü hem de bol bol mesaj verdi. David Jason ve Nicholas Lyndhurst’ün rollerindeki uyumu, dizinin başarısındaki en önemli etkenlerden biri oldu.

– Dizinin spin-off’u The Green Green Grass, 2005-2009 arası 4 sezon yayınlandı. Öncesini anlatan Rock & Chips de 2 sezon ingiliz TV’lerini süsledi. Başrollerinden birini David Beckham’ın oynadı özel Sport/Comic Relief bölümü de unutulmazlar arasında yerini aldı. Dizinin yaratıcısı John Sullivan’ın oğlu Jim Sullivan, pandemiden sonra bir de müzikalin sahneye konulacağını açıkladı.