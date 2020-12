Dizi Pazarında bu hafta önereceğimiz dizi son dönemlerin en iyi ingiliz komedilerinden People Just Do Nothing… Korsan bir radyo istasyonunun yatırımcısı ve ekibinin başından geçenleri izlediğimiz dizinin öne çıkan özelliklerini derledik:

– People Just Do Nothing, The Office’i hatırlatan ancak mockumentary tarzından çok ayrılmayan bir yapım. Dizi boyunca yaptıkları iş konusunda çok az yetenekleri olan ancak bir o kadar da kendine güvenen bir ekibin başından geçenleri izliyoruz.

– Dizideki karakterlerden Allan “Seapa” Mustafa’nın canlandırdığı Anthony “MC Grindah” Zografos, radyo istasyonu Kurupt FM’in kurucusu… Kendisini bir müzik dahisi olarak görüyor ve çevresindeki birçok kişi buna inanmasa da bozuntuya vermiyor.

Hugo Chegwin’in canlandırdığı Kevin “DJ Beats” Bates, MC Grindah’ın kendisine pek güvenmeyen arkadaşı, genelde şamar oğlanı olarak karşımıza çıkıyor.

Asim Chaudhry’nin canlandırdığı Chabud “Chabuddy G” Gul, durmadan en saçma girişimlerin peşinde koşan bir yatırımcı. Hiç düşünmeden hayata geçirdiği yatırımlarla grubun başını sık sık derde sokuyor.

Steve Stamp’in başarıyla hayata geçirdiği Steven “Steves” Green, uyuşturucu sorunlarını aşamayan, zaman zaman sorunları çözen, birçok olayda da ortalığı karıştıran karakter.

Daniel Sylvester Woolford’un canlandırdığı Decoy ise kendisini diğer karakterler kadar zorlamayan, daha rahat ve bu yüzden başına daha az bela açılan karakterimiz.

Michelle Louise “Miche” Zografos ve Roche, karakterlerimizin kız arkadaşları olarak diziye renk katıyorlar.

– Allan “Seapa” Mustafa, Hugo Chegwin, Asim Chaudhry, Steve Stamp ve Daniel Sylvester Woolford pek başka yerde rastlayamayacağınız doğal oyunculuklarıyla belki de son yılların en “saçma” karakterlerini inandırıcı kılabiliyorlar. Yeteneksiz ancak kendine olağanüstü güvenen karakterlerin düştüğü komik durumları çok iyi canlandırıyorlar.

– People Just do Nothing, yazının başında da belirttiğimiz gibi bir mockumentary. Aslında bu kadar işe yaramaz karakterin belgeseli niye çekilir ki sorusu ilk başta aklınıza geliyor ama haliyle işler giderek ilginçleşiyor.

– Ekip, kendilerine duydukları büyük güvenle günümüz müziğinin önemli yıldızlarının da işlerine karışabiliyorlar. BBC’nin özel yardım etkinliklerinde son yılların aranan isimleri oldular.

– 2014’ten 2018’e 5 sezon ekranlara gelen dizinin TV macerası sona erdi gibi ancak yoluna bir filmle devam edecek. People Just Do Nothing: Big In Japan, pandemi koşulları izin verirse 2021 sonbaharında gösterime girecek.