Helen Mirren’ın başrolünü üstlendiği Prime Suspect, ingiliz suç dramaları arasında özel bir yere sahip. Öne çıkan özelliklerini derledik.

– Helen Mirren’ın başrolü oynadığı bir suç draması… Aslında bu tanım bile diziyi hemen bulup izlemeniz için yeterlidir diye düşünüyoruz. Mirren’ın yetenekleri ile sürüklediği Prime Suspect, aynı zamanda 1991’den itibaren kadınların belirli yapılarda ve mesleklerde yaşadıkları zorlukları çok iyi anlatan ve 15 yıl süren bir dizi.

– Dizinin 15 yıl sürmesi sizi korkutmasın. İkişer bölümden oluşan 7 sezon olarak ekranlara geldi toplam 15 bölümde bitti. Aslında iki yılda bir yeni sequel’i yayınlanan bir film olarak görebilirsiniz. Bu özelliğiyle İngiltere’nin ve dünyanın yaşadığı keskin değişimlere de tanık olabileceğiniz bir yapım.

– Dizinin baş karakteri Jane Tennison, Helen Mirren’ın da olağanüstü canlandırmasıyla suç dramaları tarihinin en karizmatik dedektiflerinden biri haline geliyor. Hayali Southampton Row karakolunda yaşananlar ve peşinden koşulan suçlular da sıradan ABD dizilerinde rastladıklarınıza haliyle pek benzemiyor.

– John Benfield ve Richard Hawley, Mirren ile beraber dizinin önemli rollerinde çok iyi performanslar sergiliyorlar. Mark Strong da iki sezonda başroller arasında yer alıyor. Tom Wilkinson, Zoë Wanamaker, Ralph Fiennes, Peter Capaldi, David Thewlis, Ciarán Hinds, Jonny Lee Miller, Liam Cunningham gibi belirli bölümlere konuk olan oyuncular ise tüm diziyi bir oyunculuk şovuna dönüştürüyor.