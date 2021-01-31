Rectify, 19 yıl hatalı bir karar nedeniyle hapishanede idamını bekleyen bir adamın serbest kalmasıyla yaşananları anlatan bir dizi…

– Dizi Ray McKinnon tarafından yaratıldı ve SundanceTV’de 2013-2016 arasında dört sezon yayınlandı. Aden Young, Abigail Spencer, J. Smith-Cameron, Adelaide Clemens, Clayne Crawford ve Luke Kirby bu sert dramadaki karakterleri başarıyla canlandırdılar.

– Daniel Holden 16 yaşındaki kız arkadaşı Hanna’ya tecavüz edip öldürmekle suçlanır. Hızlı ve hatalarla dolu bir yargılamadan sonra idam cezasına çarptırılır. 19 yıl haksız yere verilen idam cezasının uygulanmasını beklerken, yeni gelişen DNA teknolojileri devreye girer ve tamamen suçsuz olduğu ortaya çıkar. Bildiği tek yere Georgia’daki kasabası Paulie’ye geri döner.

– Daniel’ın hapishaneden ilk çıktığında medyaya yaptığı açıklama, zaten farklı bir dizi izleyeceğinizi hissettiriyor. “Adalet yerini buldu, kurtuldum” gibi açıklamalar yerine “İyimserlik hayatıma hiçbir şey katmadı. Hayata bakış açımı değiştirmem lazım” gibi felsefi bir açıklamayla başkarakterimizin farklı bir insan olduğunu anlıyoruz.

– Rectify “Southern Gothic” olarak adlandırılan alt türün nadide örneklerinden biri… Paralel kurguyla kahramanımızın içeride ve dışarıda yaşadıklarını izliyoruz. İçerisinin ve dışarısının büyük bir yanlışa kurban giden Holden için pek farklı olmadığını zaman zaman görüyoruz.

– Hapisteyken başına kötü şeyler gelen, babasını kaybeden, annesinin yeniden evlenmesiyle kendisini hiç tanımayan ve güvenmeyen üvey kardeşleriyle yaşamaya başlayan karakterimizin hayatı da tam büyüme çağında yarım kaldığı için herkese garip gelen kişilik özelliklerine sahip. Kasabada başına gelenleri çözemeyen ve kabullenemeyen bir şekilde dolaşan ve tecavüzden tamamen aklansa da, cinayet davası yeniden açılan Holden’ın hayata tutunma çırpınışlarını dört sezon boyunca izliyoruz.

– Dizinin klostrofobik atmosferinin karantina günlerinde biraz zorlayıcı olabileceğini de hatırlatalım.