İzlediğiniz tüm bilim-kurguların anti tezi bir dizi seyretmek istiyor musunuz? Red Dwarf tam size göre… Diziyi eşsiz yapan özellikleri derledik.

– 1988-99 yılları arasında 12 sezon BBC’de yayınlanan Red Dwarf görüp görebileceğiniz en komik bilim-kurgu… Tamamı beceriksiz ve çok da zeki olmayan bir mürettebat, uzayda milyonlarca yıl nasıl sağ kalabilir? Bu sorunun yanıtını dizide alabilirsiniz.

– Dizi dünyaya ait maden arayan bir uzay gemisinin bozulması ve 3 milyon yıl sonra iki teknisyenin uyanmasıyla kendilerini yepyeni bir evrende bulmasını anlatıyor. İnsanlık çoktan yok olmuştur. Dahası gemideki evcil kedide evrim geçirip “The Cat” olarak adlandırdıkları humanoid kediye dönüşmüştür. Ekibe başka bir geminin enkazından buldukları robot Kryten da eklenince macera başlıyor. Geminin HAL’i andıran bilgisayarı Holly de belirli sezonlarda ekibe katılıyor.

– Red Dwarf, tüm absürtlüğüne ragmen kendi bilim-kurgu evrenini yaratacak zenginlikte bir yapım oldu. Bir spin-off filmi, 4 kitabı, 2 yıl yayınlanan bir çizgi dergisi de mevcuttu. Bilim-kurgu sevenler için hala kült statüsünü koruyor.

– Dizi sadece bilim-kurguya yön vermedi. 90’larda İngiltere’de ve 2000’lerde ABD’de sıkça göreceğimiz anti-kahramanlardan oluşan sit-com formatının ilk popüler örneği diyebiliriz. Kendi kendine bir dil oluşturmayı başaran dizi, paralel evrenlerin birbirine girdiği belki de ilk TV dizisiydi.

– Dizinin yazarları Rob Grant ve Doug Naylor, bilim-kurgu edebiyatına ve sinemasına hakim olduklarından, dizi sadece bir komedi gibi kalmadı. Seyirciyi şaşırtan sürprizler, daha sonra başka filmlerde/dizilerde de kullanılan parlak fikirler, iyi bir bilim-kurgu takipçisini de tatmin edecek düzeydeydi.

– Dizinin karakterlerinin yarısının siyah olması o dönemler için görülmemiş bir durumdu… Ve esas ilginci dizinin 12 sezonu boyunca bu farklılıklardan hiç bahsedilmedi. Irkçılığın zaman içinde yok olacak bir hastalık olduğunu gösteren bir yapım oldu Red Dwarf.