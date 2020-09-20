Bir anime klasiği olan Cowboy Bebop’un ardından ne yapacağı merakla beklenen Shinichiro Watanabe’den 2004 yılında bir klasik daha, Samurai Champloo geldi. Karakter tasarımcısı Kazuto Nakazawa’nın da eli değen yapım yine izleyenleri kendine hayran bıraktı. Samurai Champloo’yu farklı kılan özellikleri derledik:

– Japonya’nın siyasal değişim yaşanan, modernleşmeyle ve batı etkisiyle beraber samurayların toplumsal işlevini yitirdiği Edo döneminin havasını yenilikçi bir yaklaşımla karıştıran Samurai Champloo, mükemmel bir mix oldu. (Champloo/Chanpuru zaten bir yemek karışımı ve remix olarak da anlaşılabilir) Japon geleneklerini hip-hop kültürüyle birleştiren dizi her sahnesiyle farklı bir yapım haline geldi. Edo döneminin batıdan fazlasıyla etkilenen ama aynı zamanda totatiler bir yönetimle karşılaşan japon halkındaki kültürel bozulma, eski geleneklerin hızla kaybolması çok iyi resmedildi.

– Dizinin üç ana karakteri Fuu, Mugen ve Jin’in karakter gelişimleri mükemmel işlendi. “Günebakan kokan samurayı” arama maceraları boyunca birbirleriyle ve başka insanlarla olan ilişkileri mükemmel yansıtıldı. Farklı üç kişiliğin arasındaki kimya, iyi bir senaryoyla ekranlara aktarıldı. Özellikle kontrast karakterler Mugen ve Jin’in dövüş stillerinin kişiliklerini yansıtması, içlerine düştükleri belalar hakkında farklı çözüm yolları düşünerek durmadan birbirleriyle çatışmaları öykünün temellerini oluşturdu. Mugen’in kılıç kullanma stilinin break-dance’i temel alarak tasarlanması ince bir ayrıntıydı.

– Her Watanabe yapımı gibi müzik Samurai Champloo’da da başroldeydi. Fat Jon, Force of Nature, Tsutchie ve 2010 yılında kaybettiğimiz Nujabes’in şarkıları hip-hop kültürünü Edo dönemine taşıdı. Müzik sadece arka planda yer almakla kalmadı, belirli bölümlerin de konusu oldu ve gidişatı belirledi. Watanabe’nin “Hip-hop yıldızlarıyla, samuraylar birbirlerine benziyor. Birinin bütün hayatlarını ve kaderlerini mikrofon belirliyor, diğerinin kılıç” sözleriyle anlattığı gibi müzik diziye bir altmetin oluşturdu.