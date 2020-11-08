Samurai Jack, ilk aşamada dört sezon süren ve yarım kalan öyküsünü yıllar sonra tamamlayan, her yönüyle ilginç bir dizi oldu. Farklı kılan özellikleri derledik.

– Çocuk izleyiciler zaman zaman karanlık olabilecek sahnelere sahip olan dizide Samurai Jack’i acımasız şeytan Aku’nun peşinden giderken izledik. Aku’nun, Jack’i zamanda ileriye göndermesinin ardından, içinde savaştığı geleceğin yaşanmaması için Jack, birbirinden ilginç ve uçuk düşmanları yenip, geri dönmeye çalışır.

– Genndy Tartakovsky tarafından yaratılan diziye aksiyon-komedi diyebiliriz tabi ama sürreel bir tarzı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Sessiz bölümler, anlaşılabilmesi için iki-üç kez izlenmesi gereken sekanslar, ilgi çekici bir diziyi ortaya çıkardı. Tartakovsky en büyük esin kaynağının David Carradine’ın Kung Fu dizisi olduğunu çeşitli kereler açıkladı.

– Dizi hem mitolojiyi, hem de bilim kurguyu kendi absürt evreni içinde istediği gibi kullandı. Samurayımızın kılıcını Ra, Rama ve Odin’in beraber hediye etmesi gibi göndermeler, zaman yolculuğunun karmaşıklığı, kötü karakter Aku’nun şekil değiştirme yeteneğini kullanarak durmadan kafa karıştırması, her bölümde aynı şeylerin olduğu klasik çocuk çizgi filmlerinden ayrılmasını sağladı.

– Dizinin geçtiği retrofuturistik evren, robotların, uzaylıların, konuşan hayvanların, canavarların, mitolojik varlıkların ve bir de İskoçyalı’nın bir araya geldiği çılgın bir yapıya büründü ve izleyenleri de sık sık şaşırtmayı başardı.

– İlk bölümü 2001’de yayınlanan diziye 2004’te ara verildi. Serinin finali için hayranlarının büyük baskısı ve kampanyalar gerekti. Samurai Jack, 2017’de sona erdi.