2014 yapımı 6 sezon süren ve toplamda 53 bölümlük bir yapım olan kara komedi türündeki Silicon Valley dizisi HBO kanalında yayınlandı.

Dizi, Silikon Vadisi’nde çalışan, asosyal bilgisayar programcısı Richard ve onun beş arkadaşının öyküsünü bizlere anlatıyor. Bu arkadaş grubu Silikon vadisinde bir ofis kiralayıp, Pied Piper adlı bir şirket kurarlar. Ana merkezde şirketin doğuşunu bizlere sunan bu yapım, yazılımcılar, teknolojinin diğer aktörleri ve ana altı karakterimizin sosyalleşme sürecini kara mizah türünde ele alıyor.

Silicon Valley’i The Big Bang Theory ya da The It Crowd dizilerine benzetebilirsiniz. En azından ana karakterlerin Nerdlük seviyeleri bir hayli benzer. Özellikle The It Crowd dizisini sevenlerin hoşuna gidebilecek bir yapım olduğunu düşünüyorum.

Keyifli seyirler dilerim.