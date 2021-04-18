Dizi Pazarı köşemizin bu bölümünde 90’lı yıllardan bir Aaron Sorkin dizisi, Sports Night var.

– Dizi isminden de anlaşılacağı gibi spor haberlerini hazırlayan bir ekibin başından geçenleri anlatıyor. ESPN’in ünlü SportCenter’ından esinlenilerek oluşturulmuş bir senaryo üzerinden ilerliyor. 1998-2000 tarihleri arasında ABC’de yayınlandı ve çok erken bir şekilde ekranlara veda etti. Her biri 22 dakikalık toplam 45 bölüm ekranda kaldı.

– Robert Guillaume, Felicity Huffman, Peter Krause, Josh Charles, Sabrina Lloyd, Joshua Malina’dan oluşan, daha sonra birçok dizide rastlayacağınız önemli oyuncuların iyi performanslarını izledik. William H. Macy, sık sık konuk oyuncu olarak dizide yer aldı ve yeteneklerini sergiledi. Doğal olarak her Sorkin dizisinde olduğu gibi Sports Night’ta da uzun diyaloglarla kendini gösteren dramatik öğeler öne çıkıyordu.

– Dizinin önemli özelliklerinden biri hem amerikan spor dünyasına hem de medyaya eleştirel ve komedi öğeleri yüksek bir bakış atmasıydı. Sorkin’i henüz ustalaşma aşamasında izlemek için Sports Night iyi bir seçim.

– Dizi yayınlandığı 2 sezonda Emmy ve Golden Globe adaylıklarına ulaştı ve genel olarak teknik alanlarda ödülleri topladı. Özellikle meslek ve eleştirmen birlikleri tarafından ödül yağmuruna tutuldu. Ancak prime-time’da istenen rating’lere ulaşamayınca çok erken bir şekilde tarihteki yerini aldı.