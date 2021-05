Dizi Pazarı’nın bu bölümünde George A. Romero tarafından yaratılan 4 sezonluk klasik Tales from the Darkside var.

– Tales from the Darkside, 1983’ten başlayarak 23 veya 24 bölümlük sezonlarla 4 yıl ekranda kaldı. Korku sinemasının usta ismi George A. Romero, 22 dakikalık bölümlerle türün takipçilerine çok iyi hikayeler sundu. Dizinin anlatıcısı Paul Sparer’dı.

– Dizinin belirli bölümleri Stephen King başta olmak üzere korku ve bazen de bilim-kurgu edebiyatının usta isimlerinin eserlerinden uyarlandı. Frederik Pohl, Harlan Ellison, Clive Barker, Michael Bishop, Robert Bloch, John Cheever, Michael McDowell ve Fredric Brown öyküleri uyarlanan isimler arasında yer aldı.

– Dizinin başarısı 1990’da başrolerini Deborah Harry, Christian Slater, William Hickey, Steve Buscemi, ve Julianne Moore’un oynadığı Tales from the Darkside: The Movie’nin çekilmesini sağladı. Dizi, aynı isimli bir çizgi roman serisinin de doğmasını sağladı.

– Romero dizide genel olarak Hollywood’un B-Tipi filmlerinin yıldızlarıan ve karakter oyuncularına yer vermeyi seçti. Danny Aiello, Jerry Stiller, Robert Foster, Tippi Hedren gibi usta isimler de konuk oyuncu olarak yer aldı. Çok genç yaşlardaki Jodie Foster ve Lisa Bonet de birer bölümde yer aldı.