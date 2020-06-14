1990’lı yıllarda kablolu tv Türkiye’nin gündemine yeni girdiği sıralarda, sıralamada arkalarda yer alan bir kanal sadece çocukların değil, yetişkinlerin de dikkatini çekti. Nickelodeon, alıştığımız çocuk dizileri ve çizgi filmlerden çok farklı şeyler yayınlıyor, izleyenleri CatDog, Ren & Stimpy, Rocko’s Modern Life, Rugrats gibi farklı yapımlarla tanıştırıyordu.

1993 ile 1996 arasında yayınlanan The Adventures of Pete & Pete ise bambaşka bir düzeydeydi. İkisinin de ismi Pete olan iki kardeşin yaşadıklarını anlatan ve 3 sezon süren dizi, ağabey-kardeşin büyüme öyküsünü absürd bir evren yaratarak aktardı. Absürd senaryosuyla, karakterleriyle, dünyanın 90’lı yıllarda yaşadığı kafa karışıklığını çok iyi bir şekilde özetledi.

Diziyi farklılaştıran özelliklerini sıralarsak:

– Pete & Pete söz konusu olduğunda ilk olarak konuk oyuncularından bahsetmek gerekiyor. Iggy Pop’un düzenli olarak bölümlerde yer aldığı kaç çocuk dizisi biliyorsunuz ki? Steve Buscemi, Selma Blair, Debbie Harry, LL Cool J, Alicia Keys, J.K.Simmons farklı ve birbirinden uçuk rollerde karşımıza çıktı. Michael Stipe’ı dondurmacı olarak izledik. 70’lerde radikal bir örgüt tarafından kaçırılması dünyayı sallayan Patty Hearst bile dizide karşımıza çıktı. Efsanevi yazar Hunter S. Thompson’ın da bir bölümde figüran olarak yer aldığı hala kanıtlanamayan bir iddia…

– 90’larda grunge’ın doğuş yıllarına denk gelen dizi, konuk oyuncular kadar, müzikleriyle de şov yaptı diyebiliriz. Juliana Hatfield, B-52’dan Kate Pierson, Violent Femmes’dan Gordon Gano, hem oynadılar, hem de dizinin soundtrack’inde yer aldılar.

– Dizi kendisine özel bir evren kurmayı çok iyi becerdi. 39 bölüm boyunca diziye kendini kaptıranlar, Pete kardeşler ve dünyanın en güçlü insanı Artie başta olmak üzere karakterleri benimsediler ve yaptıkları ne kadar absürd olursa olsun garipsemediler.

– Pete & Pete’in en iyi becerdiği şey ise zamanın ruhunu çok iyi yansıtmak oldu. Diziyi 90’lı yılları yaşayan ve hatırlamak isteyen herkesin başvuracağı bir kaynak olarak görebiliriz.

Dizi, 30 yılın ardından eskisi gibi talep görmediği için Youtube’dan yayınlanmasına kimse birşey dememiş sanırız. Tamamını alttaki linkten izleyebilirsiniz…