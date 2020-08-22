Günümüzde yapılabilecek en sert ve agresif mizahı mı izlemek istiyorsunuz? Eric Andre tam size göre…

– Eric Andre Show’u daha önce izlemediyseniz, yüzü bir yerlerden tanıdık gelecektir. Birçok dizide yan rollerde veya konuk oyuncu olarak karşımıza çıkan Andre, musevi bir anne ve siyahi bir babanın oğlu… Hali vakti yerinde ailesinin sağladığı olanaklarla hem oyunculuk, hem de müzik okuyan Andre’nin bu yolu seçmesinde röportajlarında söylediğine göre psikiyatrist babasının aklıyla oynaması etkili olmuş.

– Eric Andre Show genel olarak sokaklarda yaptığı şakalardan ve konuklarını dehşete sürüklediği talk show bölümünden oluşuyor. Bu yazıya da yaptıkları uçuk şakalardan ve röportajlardan bölümler koyacağız. Ama UYARALIM! Hassas bir mizah anlayışına sahipseniz, kesinlikle izlemeyin.

– Eric Andre’nin yaptıkları, izlediğiniz hemen hiçbir şeye benzemiyor ve agresifliğin dozunu çok yukarıya çıkarıyor. Ama yaptığı birçok şeyin ciddi altmetinleri olduğunu söylememiz gerekiyor. Diziyi izleyen birçok kişi Andy Kaufman’a benzerliğine dikkat çekmiş.

– Konukları Eric Andre’ye neler olacağını bilmeden geliyorlar. Dizi, hemen hepsi için birer cesaret testi haline geliyor. Jack Black gibi konuklar Andre’ye uyarken, bazıları programı terk etmek durumunda kalmış.