The Inbetweeners, “Komik ama bir yandan da anlamsız, çok kafa yormayan ingiliz dizisi izlemek istiyorum” diyenlere rahatlıkla önerebileceğiniz bir dizi… Youtube’da bölümlerini bulabileceğiniz dizinin öne çıkan özelliklerini derledik.

– Coupling’i ve Sex Education’ı izlediyseniz ikisini karıştırın, içinden tüm kadınları çıkarın, elde edeceğiniz sonuç The Inbetweeners olur. Neden bir avuç liseli ergen salağın, birbirinden salak maceralarını izleyeyim diye soruyor olabilirsiniz. Çok net bir şekilde “Ergenliğin ne kadar kötü ve dışarıdan bakınca ne kadar komik bir şey olduğunu anlamak için yanıtını verebiliriz. Hala ergen yönleriniz varsa ve hala o yıllarla ilgili nostalji yaşıyorsanız, hepsini unutmak içinn birebir.

– Dizi tamamen yüzeysel dostlukları olan bir kaç liseli ingilizin acınası maceralarına odaklanıyor. Her bölümde cahillikleri, kadınlar karşısında düştükleri zavallı durumlar önünüzden resmi geçit yapıyor. Dizi neredeyse az gelişmiş erkek beyni konusunda bir belgesel.

– Dizi ingiliz mizahı gibi görünse de ergen beyinsiz erkekler gibi evrensel. Will (Simon Bird), Simon (Joe Thomas), Jay (James Buckley) ve Neil (Blake Harrison), dünyanın her yerinde görebileceğiniz tipler. Biri inek, biri zeki olduğunun farkında olmayan klasik ergen, biri aslında bu dörtlünün arasında olmaması gereken ama kendisini aşamayan bir tip, biri de gerçekten salak. Hangisinin hangisi olduğunu ilk bölümde anlayacaksınız zaten.

– Iain Morris ve Damon Beesley’nin yarattığı dizi otobiyografik öğeler de taşıyor. Liseden yolu geçen herkese “Bu benim de hikayem” dedirtecektir zaten. Siz yine de etrafınıza “Bizim sınıfta da böyle tipler vardı” diye anlatın.