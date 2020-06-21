2016 yapımı John le Carre’nin 1993’te yayınlanan aynı isimli casusluk romanından uyarlanan 6 bölümlük mini dizi The Night Manager, oyuncu kadrosunda Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Elizabeth Debicki ve Olivia Colman’ı barındırıyor.

Jonathan Pine, geçimini otellerde gece sorumluluğu/müdürlüğü yaparak sürdüren birisidir. Pine’ın yolu Mısır’a düşer ve Kahire’de bir otelde hayatını sürdürürken Sophie isimli bir kadınla karşılaşır. Pine’ın hayatı, Sophie’nin aynı zamanda otel sahibinin metresi olması nedeniyle karışmaya başlar. Sophie’nin ünlü silah tüccarı Richard Roper ile ilgili önemli bilgiler vermesi olayları daha karmaşık hale getirir. Pine’ın İngiliz istihbarat birimlerine bu bilgiyi vermesi Sophie’nin otel odasında ölü olarak bulunmasıyla sonuçlanır.

Pine, yaşanan olayların ört bas edilmesinin ardından yıllar sonra yeniden kendisini gizli bir görevde Richard Roper’ın yanında bulur ve olaylar gelişir.

Akıcılığı ve oyuncu performansıyla gayet iyi bir yapım olan The Night Manager, içerisinde yer yer klişe sahneler barındırsa da kaliteli bir anlatıya sahip. Yönetmeni Susanna Bier’a Emmy kazandıran dizi kurduğu mükemmel atmosferle sizi içine alan bir yapıya sahip. Hiddleston, Laurie ve Colman’ın dizi boyunca şov yaptığını söylememize gerek yok sanırım, bu oyuncuların kötü oyunlarını neredeyse hiç görmedik.

Bir günde rahatlıkla bitireceğiniz The Night Manager’ı sizlere öneriyoruz.