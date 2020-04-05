Selamlar sevgili bakiniz.com okurları. Bugün ki yeni yazı serimizin adı ‘Dizi Pazarı’. Bu seride, siz değerli okurlarımıza dizi önerilerinde bulunacağım. Bu serinin her pazar yayınlanacağını belirterek yazıma geçiyorum.

The Night Of’un temel bilgileriyle başlayalım… Dizi 2016 yılında HBO tarafından 8 bölümlük bir mini dizi olarak yayınlandı. Başrollerinde Riz Ahmed (Nasir ‘Naz’ Khan) ve John Turturro (John Stone) yer aldı.

Oscar ödüllü senarist Steven Zaillian‘ın yaratıcısı olduğu dizinin konusu ABD’nin son dönemde iyice kendisi gösteren ırk ve din ayrımcılığının üzerinden ilerliyor:

Nasir Khan isimli Müslüman Amerikalı bir genç, bir gece babasının ticari taksisini habersiz bir biçimde alıp ev partisine gitmeye karar verir. Nasir’in gecesi planlandığı gibi gitmez. Genç ve güzel bir kadın aracına biner, onunla vakit geçirmek hoşuna gidince partiye gitmekten vazgeçer. Uyuşturucu ve alkol dolu bir gecenin sabahında uyandığında kadın öldürülmüştür. Hem de dehşet verici bir şekilde. Bütün kanıtlar Nasir’i işaret eder. Nasir, polisler tarafından karakolda bekletilirken, avukatlık işleri yolunda gitmeyen John Stone ile karşılaşır. John, temsil edecek müvekkil (müşteri) bulmak için her gece karakola gelip sokak serserilerinin, hayat kadınlarının ve sarhoşların savunmasını üstlenir. Nasir’in olduğu gece karakola giden John, temsil edebileceği kimseyi bulamaz. Tam karakoldan çıkıp eve gitmeye karar verir ki Nasir’i görür ve dikkatini çeker.

Dizi sıradan bir “katil kim” hikâyesiyle seyirciyi baş başa bırakmak yerine, yaşamın acımasızlığını, adaletsizliğini ve gerçekliğini seyirciye bambaşka bir bakış açısı ile anlatır. Son ana kadar gizemini koruyan bu hikâye, dizi süresi boyunca katilin kim olduğundan ziyade hayatın başka noktalarını irdelemenize yardımcı olur. Detaycı bakış açısı, harika oyunculukları, karanlık hikayesi ve sinematografisiyle adından söz ettirdi.

Dizi bir yandan ‘masum’ olduğuna inanmak istediğimiz Nasir’in akıbetinin ne olacağını bizlere anlatırken, bir yandan da ABD’deki hukuk sisteminin işleyişine dair ipuçları veriyor. ABD’de öteki diye tanımlanan bireylere karşı olan önyargıları da güzel bir şekilde aktarır.

HBO kanalında yayınlanan bu dizi, 5 dalda Emmy ödülü kazanırken 3 dalda Altın Küre adaylığı elde etti.