The Pillars of the Earth, İngiltere’nin taht kavgalarıyla birbirine girdiği dönemden etkileyici bir dizi…

– Dizi, 2010’da 8 bölümlük bir formatta yayınlandı… Ken Follett’nin 1989 tarihli klasik romanından uyarlanan mini dizi ilk olarak ABD’de Starz’da yayınlandıktan sonra İngiltere’de Channel 4’da yayın şansı buldu. Altın Küre’de en iyi dizi, en iyi erkek ve kadın oyuncu ödüllerine de aday olmayı başardı.

– Dizi, romanda olduğu gibi Kingsbridge isimli hayali bir ingiliz kentinde bir katedralin inşaatı çevresinde yaşanan olaylara odaklandı. İngiltere’nin 12. yüzyılda “The Anarchy” olarak adlandırılan döneminde geçen dizi, tarihi olayları farklı toplum tabakalarının gözünden aktarmasıyla dikkat çekti ve çok olumlu eleştiriler aldı. Kral Henry’nin oğlu William’ın bir deniz kazasında hayatını kaybetmesi ve tahta varis kimsenin kalmamasıyla başlayan olaylar zincirinin ortasında kalan insanların hayatları dizide anlatıldı.

– The Pillars of the Earth, olağanüstü oyuncu kadrosunun mükemmel performanslarıyla dikkat çekti:

Ian McShane’i, Kingsbridge Kardinali Waleran Bigod olarak izledik.

Rufus Sewell, katedrali inşa etmeye çalışan Tom Builder rolüyle karşımıza çıktı.

Hayley Atwell, bir tüccarın kızı Lady Aliena olarak karşımıza çıktı.

Donald Sutherland, Bartholomew karakteriyle ustalığını bir kez daha gösterdi.

Matthew Macfadyen, Eddie Redmayne, Sam Claflin siyasi çekişmelerin arasında kalan yardımcı karakterleri oynadı.

Sarah Parish, Natalia Wörner, Anatole Taubman, John Pielmeier dizinin kaliteli kadrosuna destek verdiler.

– Sergio Mimica-Gezzan’ın yönettiği dizi, dönemin önemli olaylarını yansıtması, 8 bölüm boyunca hiç düşmeyen temposuyla büyük beğeni topladı. Yayınlandığı yılların en iyi dönem dizilerinden biri olarak anıldı.