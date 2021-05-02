Dizi Pazarı’nın bu bölümünde kısa ömürlü ama iyi bir ingiliz komedisi, The Thin Blue Line var.

– Dizi, Rowan Atkinson ile Mr. Bean ve Black Adder başta olmak üzere birçok kült yapımda birlikte çalışan Ben Elton tarafından yaratıldı. Senaryoları da kaleme alan Elton, yönetmenlik görevini John Birkin’e devretti. The Thin Blue Line, 2 sezona yayılmış 14 bölümden oluşuyor. 1995 ve 1996 yıllarında yayınlandı.

– Rowan Atkinson’a James Dreyfus, Mina Anwar, Rudolph Walker, Serena Evans, David Haig gibi dönemin önemli oyuncuları eşlik etti. Stephen Fry, Stephen Moore, Colin McFarlane, Alan Cox gibi tanınmış isimleri de konuk oyuncu olarak izledik.

– Hayali bir ingiliz kenti Gasforth’ta bir polis karakolunda geçen dizide, Rowan Atkinson’ın alıştığımız fiziksel komedisinden farklı bir kimlikte izliyoruz. Yetenekli, korkusuz, hazırcevap dedektif Raymond Fowler’ı canlandıran Atkinson, oyunculuk yeteneklerini alıştığımızın dışında bir alanda gösteriyor. Karakolda üniformalı polisler ile daha serbest çalışan dedektif ekibi arasındaki çekişmeyi de genelde kendisi kazanıyor. Dedektif Derek Grim’i canlandıran David Haig dizinin diğer kutbunu oluşturarak komedi unsurlarına katkı sunuyor. Fowler’ın ilgisini çekmeye ve evlenmeye çalışan 10 yıllık kız arkadaşı Patricia Dawkins (Serena Evans), karakolun en yeteneksiz dedektifi Kevin Goody (James Dreyfus) ve Fowler’ın akıllı yardımcısı Maggie Habib (Mina Anwar) dizinin diğer önemli karakterleri.

– Dizi izleyiciler tarafından sevilirken ve yüksek rating’lere ulaşırken, özellikle muhafazakar eleştirmenler tarafından lince uğradı. İngiliz milliyetçilerini rahatsız edecek çok şaka bulunmasa da yapımcı ve yazar Ben Elton’ın kişiliğinde diziye saldırıldı ve erken final yapmak zorunda kaldılar. İngiliz komedilerini seviyorsanız, tam size göre bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.